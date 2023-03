San Marzano-Virtus Avellino 14-0. La squadra di mister Fabiano vola in Serie D con 4 giornate di anticipo dopo una vittoria schiacciante (ed umiliante) nei confronti della Virtus Avellino. 14 reti per sigillare la promozione in Serie D, arrivata al termine di un campionato quasi perfetto. Ci sono stati passi falsi nel cammino della compagine rossoblu che hanno aiutato la squadra a riprendere il proprio cammino verso l’obiettivo stagionale. Dopo la conquista della Coppa Italia Regionale, arriva così dunque il secondo trofeo stagionale per patron Romano che però non vuole fermarsi. Infatti mercoledì pomeriggio è previsto al Felice Squitieri l’appuntamento con il ritorno dei quarti di finale contro l’Igea Virtus.

Nella gara di oggi non c’è mai stata partita, anzi il San Marzano si è divertito migliorando ogni statistica possibile, dai gol personali alla differenza reti. Tripletta per Prisco, Camara e doppietta per Esposito ed Elefante. A referto anche Velotti, Marzano, Fernando e Marotta.

San Marzano-Virtus Avellino 14-0: il tabellino

SAN MARZANO (4–3-3): Palladino; Fernando, Riccio, Velotti (1’ st Tranchino), Armeno (1’ st Dentice); Marzano, Lettieri, Montoro (1’ st Casillo); Camara, Prisco (1’ st Esposito), Marotta (14’ st Elefante). Adisposizione: Ragone, Di Girolamo, Nuvoli, Tarascio. Allenatore: Fabiano.

VIRTUS AVELLINO (4–3–3): Modica; Panico (11’ st Vignola), Favato, Inderst (35’ st Amoroso), Lahfidi; Cucciniello, Dello Russo, Silano (1’ st Gaeta); Vassaliatis (28’ st Chiocchi), Buonocore, De Feo(19’ st Salvo). A disposizione: Guarreschi, Parisi, Sorrentino, Manzo. Allenatore: Russo.

ARBITRO: Scarano (Seregno). Assistenti: Auriemma (Nola) e Basile (Benevento).

RETI: 8’ pt Montoro, 15’ pt Velotti, 20’ pt, 22’ pt e 32’ pt Prisco, 25’pt Marotta, 42’ pt, 38’ st rig. e 47’ st Camara, 4’ st e 7’ st Esposito, 14’ st Fernando, 16’ st e 31’ st Elefante.

NOTE. Spettatori: 1000 circa. Ammonito Elefante (S). Calcid’angolo: 12-0. Recupero: 0’ pt; 2’ st. Al 36’ st Riccio (S) fallisce un calcio di rigore.