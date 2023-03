Basket. Sciagurata Scafati, finale folle al PalaVerde

AAA, punti salvezza cercasi al PalaVerde

Una Givova Scafati più che incerottata fa visita alla NutriBullet Treviso nel 22esimo turno di LBA, aperto ieri dalla vittoria di Reggio in quel di Trieste che costringe Scafati a cercare di porre fine ad una striscia negativa ormai lunghissima per i gialloblù (4 sconfitte consecutive e ben 7 nelle ultime 8 partite) e proseguito oggi con le sconfitte casalinghe di Verona e Napoli per quel che concerne la zona salvezza. Confermata l’assenza di Kruize Pinkins a causa del problema al ginocchio rimediato nella scorsa giornata con Sassari. C’è Okoye nonostante l’infortunio al polso sinistro accusato dal nigeriano in settimana. Rientra nei 12 Butjankovs.

I quintetti

TREVISO: Iroegbu-Banks-Faggian-Jantunen-Ellis

SCAFATI: Hannah-Stone-Rossato-Okoye-Thompson

Primo quarto

In un PalaVerde subito infuocato sono Banks e Rossato a regalare giocate di altissimo livello, 4-5 Givova dopo 120″. Attacchi che iniziano a sbloccarsi, la Nutribullet trova il primo vantaggio del match dopo 4′ con Jantunen, 11-9. Logan ed Iroegbu bruciano la retina dai 6.75, Hannah e Thompson gravati di due falli, Treviso alluna dalla lunetta, 17-12 biancoazzurro al 7′. Altra tripla dell’ex David Logan che poi stoppa Banks e regala un cioccolatino a De Laurentiis, Scafati impatta sul 17 al 9′. Invernizzi dal mid-range, Mian perde palla e Sorokas punisce da 3 punti, tiro aperto per lo stesso Mian che sbaglia, sul gong Zanelli manda in archivio la prima frazione con un super canestro da 2, massimo vantaggio trevigiano, 24-17.

Secondo quarto

La Givova spende 3 falli di squadra in 36 secondi, ma sono di De Laurentiis e Mian (5 in fila) i primi punti del quarto, 24 pari al 12′. Invernizzi da 9 metri, Logan al ferro sembra tornare a 10 anni fa, Sorokas mette la tripla del nuovo +4 Nutribullet al 16′ che costringe Sacripanti al timeout, 32-28. Capitan Rossato e Logan si caricano la truppa gialloblù sulle spalle, Banks ed Ellis rispondono colpo su colpo, 36-34 al 19′. Okoye cancella Banks ed impatta nuovamente il match dalla lunetta, Iroegbu con la moto chiude al ferro contro De Laurentiis per il +2 Treviso, così si conclude il primo tempo, 38-36 Nutribullet.

Terzo quarto

Jantunen grande protagonista in avvio di quarto, Scafati in difficoltà nella metà campo offensiva, Banks punisce dall’arco e Sacripanti corre ai ripari chiamando timeout al 22′, 45-38. Stone senza ritmo da 7 metri riaccende la Givova, ma proprio l’ex Venezia ed Hannah sprecano due triple aperte, Ellis dall’altra parte non si fa pregare e ne mette 4 in fila che sanciscono il +10 trevigiano al 25′, 51-41. Malissimo, ancora una volta, Thompson. Rossato prova a tenere a contatto i suoi, Iroegbu e Faggian rispediscono i salernitani sotto la doppia cifra di svantaggio, 58-45 Nutribullet al 27′. La Givova sembra cedere mentalmente, Jantunen firma il +15, una tripla di Mian è l’ultimo squillo della terza frazione, 62-50 in favore dei padroni di casa alla penultima sirena.

Quarto quarto

La musica non cambia in apertura di quarto periodo, Zanelli da 3 fa esplodere il PalaVerde. Rossato ed Hannah provano a tener vive le speranze dei giallobleu, un lampo di Okoye riporta Scafati sotto di 10, 68-58 al 32′. Ellis banchetta contro un Thompson inconsistente su entrambi i lati del campo, Invernizzi dall’angolo ne mette altri 3, ma è un’altra tripla di Logan a riportare la Givova sotto la doppia cifra al 35′, 74-65. Sorokas ed Iroegbu in lunetta sono delle sentenze, Imbrò al 36′ fa la prima giocata d’energia della sua partita e firma il nuovo -9 dalla lunetta, Logan ne mette altri 2 in contropiede e Scafati si ritrova quasi inaspettatamente a soli 7 punti di distacco con 3:42 ancora da giocare, 78-71.

Iroegbu dalla media realizza ancora, Rossato è indemoniato e segna da 3 punti il -6 al 37′. Ellis è impreciso dalla linea della carità, Imbrò e Rossato sparacchiano e lo stesso Ellis mette il punto esclamativo col nuovo +9 a 90″ dal quarantesimo. Prova a non gettare la spugna Sacripanti con la pressione a tutto campo che consente ai suoi di restare parzialmente a contatto (87-80 a 18″ dalla fine). Diciassette secondi di pura follia in uscita dall’ultimo timeout a disposizione di Sacripanti. Logan alla Logan per il -4, rimessa scellerata dei biancozzurri, Hannah si ritrova la palla in mano e segna dall’arco il canestro del -1, Banks perde un altro pallone a discapito di Clevin Hannah che stavolta però sbaglia, parapiglia a rimbalzo con l’insospettabile Imbrò a segnare e Scafati che si ritrova clamorosamente a +1 con 13″ da giocare, 87-88. L’ultima azione dei padroni di casa è affidata alle sapienti mani di Iroegbu, il quale attacca il ferro e conquista due liberi grazie ad un fischio generoso della terna arbitrale. Il nigeriano non sbaglia, 2/2 e Treviso di nuovo avanti con 3 secondi da giocare. Sacripanti però ha esaurito i timeout, l’ultima preghiera è di Imbrò da poco oltre metà campo, airball e sirena che sancisce la quinta sconfitta consecutiva (terza dell’era Sacripanti), 89-88 il finale.

Un pazzesco finale stava per regalare due punti ad un tratto insperati alla truppa scafatese, raggiunta ora in classifica anche da Reggio Emilia. Una partita in meno alla fine di questa tormentata stagione, 4 squadre a quota 14 punti, tutto può ancora succedere.

I tabellini

TREVISO: Banks 14, Iroegbu 19, Zanelli 5, Sorokas 8, Jantunen 13, Tadiotto n.e., Ellis 16, Jurkatamm 2, Vettori n.e., Faggian 4, Scandiuzzi n.e., Invernizzi 8.

SCAFATI: Hannah 7, De Laurentiis 6, Imbrò 4, Logan 21, Stone 3, Okoye 6, Imade n.e., Mian 8, Rossato 19, Butjankovs, Thompson 14, Tchintcharauli n.e.