Intervista a Maria D’Antuono, 22enne funzionaria dell’Agenzia dell’Entrate

Maria D’Antuono, 22 anni funzionaria dell’Agenzia dell’Entrate, da marzo è la più giovane neo assunta come funzionaria dell’Agenzia delle entrate.

Il traguardo

Quando ha tentato il concorso, dopo la triennale in economia e commercio, la giovane studentessa di Sant’Antonio Abate non pensava di riuscire a raggiungere il traguardo così velocemente.

Il suo racconto

È lei stessa a raccontare:”Vorrei dimostrare a tutti, soprattutto ai ragazzi come me,che i sogni si realizzano basta crederci, impegnarsi e sacrificarsi in qualcosa.”

Maria parlaci del tuo cammino di studi e del concorso che ti ha portato velocemente al posto di lavoro

“Ho conseguito la laurea in economia e commercio presso l’Università di Salerno nel settembre del 2021, qualche mese dopo ho sostenuto la prima e la seconda prova del concorso.

Nel 2022 ho svolto il tirocinio e nel

Gennaio del 2023 la prova orale.

Sono stata assunta il primo marzo 2023 portandomi dietro, come sapete un bel primato, la più giovane d’Italia”.

Dove vivi e dove lavori ora

“Attualmente sono a Roma presso l’ufficio Roma 1-Trastevere.

Mi sono dovuta trasferire in questa città appunto per lavoro ma non ho avuto nulla in contrario anzi, Roma è una delle città più affascinanti che io conosca”.

Che pensi di tutta questa attenzione mediatica, riguardo la tua storia

“Ho letto negli scorsi mesi di persone laureate in tempi celeri o comunque che avessero raggiunto traguardi lavorativi ottimi.

Avere attenzioni del genere, speravo che qualcuno si interessasse al mio caso se così può essere definito ed alla fine è successo davvero. Non posso che esserne felice, vorrei dimostrare a tutti, soprattutto ai ragazzi come me,che i sogni si realizzano basta crederci, impegnarsi e sacrificarsi in qualcosa”.

Auguri a Maria da parte di tutta la redazione di Agro24 che questa testimonianza possa essere da sprono per tutti i giovani in cerca di occupazione.