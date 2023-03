Pagani. Annamaria Torre torna nel PD, senza ambire a cariche

Rientra nel PD. Annamaria Torre, figlia del sindaco di Pagani Marcello Torre ucciso dalla camorra la mattina dell’11 dicembre 1980 annuncia il suo nuovo impegno con il partito guidato da Elly Schlein.









Il precedente per la Torre

“Già in passato ho avuto la tessera del PD, ai tempi di Veltroni ma poi non l’ho rinnovata. Oggi riprendo la tessera da semplice cittadina senza ambire a nessun ruolo o carica” dichiara dalle colonne de “Il Mattino”. Annamaria Torre non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito alla scelta di riprendere la tessera. Resta sorpresa delle reazioni che si sono scatenate subito dopo l’annuncio dell’ex senatore Sandro Ruotolo e del deputato Marco Sarracino.







L’annuncio della direzione nazionale Dem

I due membri della nuova direzione nazionale Dem, infatti, nella giornata di ieri hanno diramato una nota congiunta con cui hanno annunciato con entusiasmo l’ingresso nel PD di due nuove donne in Campania: Annamaria Torre, appunto, e Tania Sorrentino. Quest’ultima è la vedova di Maurizio Cerrato, vigilante agli scavi di Pompei ammazzato il 19 aprile del 2021 a Torre Annunziata, per aver difeso la figlia che voleva parcheggiare l’auto in uno spazio che una famiglia malavitosa riteneva proprio. Per l’ex senatore Ruotolo e il deputato Sorrentino queste adesioni rappresenterebbero una concreta iniezione di fiducia per la segretaria Elly Schlein.









Fiducia nel nuovo corso di Schlein

“È un ulteriore segnale di fiducia nei confronti del nuovo PD di Elly Schlein” si legge ancora nella nota. Ma la Sorrentino frena: “Prima sia fatta giustizia per mio marito e dopo mi iscrivo al PD”.