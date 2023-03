Sport. Dove passa l’Angri nel Lazio non cresce più erba, vince anche a Tivoli

L’Angri è corsara in trasferta, cinica e rocciosa batte il Tivoli grazie ad un autogol di Vecchi. La zona play out è ora alle spalle di tre punti, dopo mesi molto difficili torna ad esserci ossigeno all’ombra del Novi. La partita è stata molto difficile per gli uomini di mister Carmelo Condemi, che hanno dovuto presentare la loro faccia più resiliente e materiale per riuscire a superare un Tivoli che soprattutto nel secondo tempo ha provato a fare sua la partita.

Scialbo primo tempo

Nella prima frazione non c’è molto da sottolineare, con la squadra grigiorossa ormai con il suo nuovo impianto tattico, con Visconti dietro a Barone e Varsi, capace di chiudere molti spazi della squadra laziale, che prova intorno alla mezz’ora ad impensierire Esposito prima con Mastropietro dalla distanza, con il tiro fuori, e poi con Magnoni dopo una situazione di disordine in aria di rigore, e anche qui la conclusione non centra la porta. L’Angri prova ad utilizzare i molti spazi in avanti per impensierire gli avversari, ma gli acciaccati Varsi e Barone non riescono ad essere sempre perfetti.

Seconda frazione

Il secondo tempo inizia con un ulteriore spinta dei laziali, che arrivano vicino al gol ancora con Mastropietro intorno all’ora con una conclusione da pochi passi servito da Coquin. Il suo tiro è però ribattuto da una monumentale difesa, che si ripeterà più tardi ancora sempre su Mastropietro dopo il gol del vantaggio doriano. L’Angri riesce a passare avanti nel match con evidente fortuna al minuto 76, quando in un’azione di transizione Visconti serve Barone sulla sinistra. Il numero 9 fa partire un cross che non ha particolari velleità, con il solo Cassata in area, ma abbastanza per spaventare il portiere avversario Andrea Trovato che in tuffo cerca la palla ma la smanaccia contro Vecchi, che nulla può far se non vedere la sua deviazione entrare in porta. “Una vittoria importante, siamo riusciti a passare in vantaggio attraverso la nostra occasione meno nitida, ma possiamo essere soddisfatti del lavoro fatto” sono state le parole di mister Carmelo Condemi nel post gara “Ora meritato riposo perché questa squadra ha dato tantissimo con 4 risultati utili consecutivi”.