La Nocerina non sfrutta il vantaggio iniziale di Ziello ed in 9 uomini si fa rimontare con i gol di Piccioni e Dionida.

Matera-Nocerina 2-1. Torna nuovamente alla sconfitta la squadra di mister Erra dopo i 3 punti conquistati contro la Puteolana. Altro KO che condizionerà anche la prossima gara a causa delle 2 espulsioni ricevute.

Matera-Nocerina 2-1: la cronaca

I molossi iniziano subito bene e sembrano voler attaccare fin dai primi minuti; infatti dopo appena 6 minuti arriva il vantaggio: bolide di Ziello che batte Suma e porta i suoi in vantaggio. Pronta la risposta dei padroni di casa che al 19′ ci provano con Piccioni, ma Stagkos è attento e respinge. La Nocerina, però, non si abbassa e 10 minuti più tardi sfiora il raddoppio. Maletic approfitta di un errore della retroguardia avversaria, si ritrova tutto solo ma sbaglia clamorosamente, spendendo la palla fuori. Sono ancora i molossi a rendersi pericolosi al 38′ con Di Palma che di testa costringe Suma agli straordinari. La prima frazione si conclude con il punteggio di 1-0 per la Nocerina.

Nella ripresa Ciullo prova a dare una scossa ai suoi effettuando un triplo cambio. I lucani, infatti, scendono in campo con un altro spirito ed al 54′ sfiorano il pari con Lorusso, ma un miracolo di Stagkos gli nega la gioia del gol. Il Matera alza il proprio baricentro, ma non riesce a trovare lo spazio giusto per far male ai rossoneri. Al 65′ il primo episodio: la Nocerina resta in 10 per l’espulsione di Mansi, causa doppia ammonizione. 10 minuti più tardi altro errore della retroguardia campana; fallo di mano di Romeo, espulsione e penalty per il Matera: dagli 11 metri si presenta Piccioni che trova il pareggio. La squadra allenata da mister Erra, nonostante il doppio svantaggio numerico, prova a rimanere in partita, ma al 41′ i padroni di casa completano la rimonta. Dionida di testa, lasciato solo, batte l’stremo difensore rossonero e trova il 2-1. Energie esaurite per la Nocerina che non ha la forza di rispondere e deve dunque lasciare i 3 punti al Matera.

Matera-Nocerina 2-1: il tabellino

MATERA (3-5-2): Suma; Demoleon (1’st Sgambati), Donida, Dubaz (28’st Orefice); Montanino (1’st Cum), Caracciolo (1’st Zielski), Bottalico, Manu, Iaccarino; Piccioni, Lorusso (37’st . In panchina: Pozzer, Ancora, Sellitti, Ferrara, Hysaj. Allenatore: Ciullo

NOCERINA (3-5-2): Stagkos; De Marino, Mansi, Garofalo; Chietti, Di Palma (16’st Flora), Giacomarro, Ziello (43’st Mancino), Bandeira; Maletic (24’st Talamo), Caso Naturale (28’st Romeo). In panchina: Russo, Menichino, Vukmanic, Schiavella, Boccia. Allenatore: Erra

ARBITRO: Li Vigni di Palermo (Rizzi-Dellaquila)

RETI: 6’pt Ziello (N), 35’st (rig) Piccioni (M), 41’st Donida (M)

AMMONITI: Bottalico (M), Iaccarino (M), Di Palma (N), De Marino (N), Chietti (N), Mancino (N). Espulsi: Mansi (N), Romeo (N)