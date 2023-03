Paganese-Nola 0-0. Punto che sorride ai bruniani, ma che complica il cammino degli azzurrostellati verso la promozione. Il Sorrento, corsaro ad Artena, sale a quita 55 punti, gli stessi dei biancoazzurri. Un occhio anche alla Casertana che con la settima vittoria consecutiva si riporta a -3 dalla vetta.

Paganese-Nola 0-0: la cronaca

Al Marcello Torre la gara inizia su ritmi molto bassi. La prima occasione è per gli ospiti con un tocco morbido di Palmieri che non inquadra lo specchio. La risposta degli azzurrostellati arriva con De Felice di testa su cross di D’Agostino, ma anche l’11 biancoazzurro non è preciso e la palla finisce sul fondo. Al 20’ grande occasione per gli ospiti: destro al volo di Palmieri, Pinestro reattivo riesce a respingere. Ancora una volta arriva subito la risposta dei padroni di casa con D’Agostino che pesca Maggio: l’ex di turno impegna Zizzania, bravo ad opporsi. Al 32’ Sparacello, sugli sviluppi di un corner, di testa è impreciso; per la Paganese arriva la sponda di Maggio per De Felice che non inquadra lo specchio. Dopo 45 minuti il risultato resta bloccato sullo 0-0 con un’ottima prima frazione da parte dei bianconeri.

Ad inizio ripresa è ancora il Nola a partire forte con una doppia occasione per Palmieri che però è impreciso e non trova il vantaggio. Dopo 10 minuti ci prova Maccherini di testa servito perfettamente da D’Agostino, ma ancora Zizzania agguanta. Al 65’ l’occasione più ghiotta per i bruniani: punizione di Gonzalez, Sparacello appoggia per Sepe, ma il mancino colpisce il legno a Pinestro battuto. Sale la stanchezza e diminuiscono le occasioni, il Nola si chiude bene e la Paganese non riesce a pungere. Dopo un lungo recupero la gara termina 0-0, merito di un ottimo Nola in piena corsa salvezza. Risultato negativo, invece, per la squadra cara al patron Trapani che si ritrova nuovamente a pari punti con il Sorrento.