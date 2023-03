GFG Style, car design targato Giugiaro

GFG Style, eccellente car design targati Giorgetto e Fabrizio Giugiaro. L’unione di due car designer noti in tutto il mondo decretata nel 2015 con la nascita di un brand con la finalità di sviluppare innovativi progetti automobilistici. Un nuovo centro stile che genera idee innovative utilizzando le più avveniristiche tecnologie di simulazione e realtà virtuale.

Giorgetto è uno dei designer internazionali di maggior successo nella storia dell’auto. Fabrizio si occupa da oltre 30 anni di car ed industrial design, nonché di progettazione e sviluppo di interni ed esterni di automobili per clienti pubblici e privati. Sono stati direttamente responsabili della creazione di oltre 300 modelli di produzione standard e di oltre 200 prototipi di ricerca per numerosi produttori diversi.

GFG Style offre all’industria automobilistica un’ampia gamma di servizi e consulenze, incentrate sull’ideazione, progettazione e sviluppo di nuovi veicoli e prodotti: dallo styling alla fattibilità, dal modellismo e prototipazione fino alla costruzione di show car.

Tutto inizia con un briefing stilistico ed una ricerca preliminare in base alle esigenze del cliente per passare alle prime proposte di schizzo e rendering, che vengono sempre sviluppate seguendo una logica tecnica, in modo da garantire la fattibilità fin da subito.

Utilizzando una combinazione di abilità stilistiche naturali e dei software di progettazione più avanzati, si materializza il vero inizio del processo di sviluppo dell’auto. Durante questa fase viene presentata un’ampia gamma di proposte differenti per poi restringere la scelta con i clienti man mano che gli step dello styling avanzano.

Con i rendering, che vengono sempre sovrapposti al pacchetto meccanico per garantire una fattibilità dimensionale, il processo entra ad un livello più dettagliato. Si considerano i millimetri anziché i centimetri, si valuta come una parte specifica dell’auto, interna o esterna, debba essere modellata per garantirne la produzione, si valuta nel dettaglio come le tonalità influenzeranno l’aspetto dell’auto.

Lo schermo di realtà virtuale, mt 8×3, fa analizzare l’auto nelle sue dimensioni reali prima del modello fisico, fa cambiare colori, dettagli, ruote e tutti gli altri elementi, per una scelta più rapida ed una più ampia varietà di soluzioni da omologare. A seguire si sviluppano poi render fotografici in cui l’auto appare effettiva in tutti i suoi elementi.

La fase finale è quella della realizzazione del mock-up fisico, che consente a progettisti e clienti di analizzare come sarebbe l’auto reale. Molto ampia la gamma dei servizi di modellistica: spazia dai modelli in proporzione “bianchi” in polistirolo, da modificare manualmente, a quelli in epowood o resina, che possono simulare la vera auto ed il suo aspetto, esterno ed interno.

Il car design che unisce solida esperienza ad innovative tecnologie: un connubio di successo.