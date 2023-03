Nocera Inferiore. Festa dell’albero e Giornata in ricordo delle vittime di mafia

Amministrazione Comunale, Libera e Legambiente insieme per la Festa dell’albero e la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

La cerimonia

L’Amministrazione Comunale, insieme al presidio Libera “Jerry E. Masslo” di Nocera Inferiore e al circolo Leonia – Legambiente Valle del Sarno, promuove in occasione del 21 marzo – primo giorno di primavera in cui coincidono le ricorrenze della Festa dell’albero e della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie – la cerimonia di piantumazione di un albero di ulivo presso il Parco giochi comunale di via Rea.

Le associazioni

L’iniziativa nasce dal percorso di impegno delle due associazioni: con lo slogan “Tutto può cambiare”, Legambiente ha trovato corrispondenza con il tema “È possibile”, scelto da Libera per quest’anno.

Le parole di Grillo vicepresidente del circolo Leonia – Legambiente

«Insieme ai valori della pace, della giustizia, della verità, dei diritti, dell’accoglienza e della libertà noi a gran voce lanciamo il nostro grido: “È possibile!”. Tutto può cambiare per una vera transizione ecologica green e free carbon fossile» dichiara Giuseppe Grillo, vicepresidente del circolo Leonia – Legambiente Valle del Sarno.

Il programma

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 10.00 presso il Parco giochi di via Rea. Si comincia con i saluti istituzionali del Sindaco Paolo De Maio, dell’assessore all’istruzione Federica Fortino e dell’assessore all’ambiente Massimiliano Mercede. Seguiranno gli interventi della dirigente scolastica del II Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore, Teresa Staiano; del referente del presidio Libera “Jerry E. Masslo” di Nocera Inferiore, Antonio Battipaglia; del vicepresidente del circolo Leonia – Legambiente Valle del Sarno, Giuseppe Grillo. Dopo la messa a dimora della pianta d’ulivo, sarà letto l’elenco delle vittime campane delle mafie. Concluderanno la manifestazione gli studenti del II Istituto Comprensivo con letture in ricordo di Antonio Esposito Ferraioli.

La dichiarazione di Battipaglia, referente del presidio Libera

«La Giornata Nazionale in ricordo della memoria delle vittime delle mafie è un momento importante, perché fare memoria significa avere sempre presente quello che di male le mafie hanno fatto al nostro Paese. È indispensabile farlo con i giovani perché abbiano testimoni vivi e presenti, che possano guidarli nel cammino futuro» afferma Antonio Battipaglia, referente del presidio Libera “Jerry E. Masslo” di Nocera Inferiore.

115 bambini uccisi dalle mafie

L’albero di ulivo sarà intitolato alla memoria di tutti i bambini vittime innocenti della criminalità organizzata. «Sono 115 i bambini uccise dalle mafie, secondo i dati aggiornati al 2023. Non vogliamo dimenticare il sacrificio delle vittime più piccole, morti insopportabili. È per questo che, in un Parco giochi dove quotidianamente vivono i nostri ragazzi, è significativo piantare un albero alla memoria delle vittime bambine: semi di legalità, germogli di giustizia» spiega il Sindaco Paolo De Maio.