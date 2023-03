Sarno. La svolta. Italia Viva diventa gruppo consiliare (video)

Italia Viva presenta ufficialmente a Sarno il suo nuovo gruppo consiliare, appoggio al sindaco Giuseppe Canfora con lo sguardo verso il futuro. Continua senza sosta l’opera di ristrutturazione interna dell’organizzazione che vede a capo Matteo Renzi e che si prepara nei prossimi mesi al grande ragionamento che dovrebbe costituire un nuovo partito di centro con l’aiuto anche di Azione. L’ultima tappa in termini temporale ha toccato il comune di Sarno, con il consigliere regionale, nonché coordinatore provinciale di Italia Viva Tommaso Pellegrino che ha avuto modo di presentare alla città formazione e aspirazione del nuovo gruppo.













Il gruppo consiliare

Sarà un trio in assise a rappresentare i moderati, con le presenze in prima linea di Renzo Bacarelli, Giuseppe Sodano e Michele Ruggiero che trovano anche il supporto e la simpatia dell’assessore Emilia Esposito. La strutturazione del partito non rappresenterà in nessuna maniera una questione all’interno dell’amministrazione Canfora, con un passo in avanti verso i moderati che appartiene tanto a una logica più comprensoriale, con possibilità quindi di governo a livello regionale e non solo.









La presenza di Pellegrino

Simbolo di ciò il consigliere Tommaso Pellegrino, da tempo vicino ad alcune questioni sentite dalla cittadinanza come la sanità e pronto a dare sempre più manforte ai bisogni dei sarnesi. “I movimenti civici vanno bene per un appuntamento elettorale, ma non hanno quella capacità, che invece i partiti hanno, di costruire progettualità e filiera istituzionale, fattori che per noi di Italia Viva sono fondamentali” sono alcune delle parole utilizzate dal consigliere Tommaso Pellegrino.

Il servizio è di Alfonso Romano