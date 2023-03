Angri. Iniziativa dei servizi sociali, uovo di Pasqua “sospeso”

Iniziativa per rendere un po’ più dolce la Pasqua di bambini in contesti familiari più fragili, per aiutare bambini e famiglie in difficoltà.

L’iniziativa

Una bella iniziativa di solidarietà realizzata dall’assessorato alle politiche sociali del Comune di Angri, a cui tutti possono aderire donando un sorriso ai bambini che vivono situazioni difficili. Basta poco per rendere felice un bambino e in occasione della Pasqua l’uovo “sospeso” ha l’obiettivo di rendere un po’ più dolce la festività di quei bambini che si trovano a vivere in contesti familiari più fragili, un piccolo gesto per aiutare i bambini e le famiglie in difficoltà.

La consegna ai bambini

Le uova saranno consegnate ai bambini in carico ai servizi sociali, ai bambini delle case famiglie e alle strutture che accolgono i minori stranieri non accompagnati.

Le parole dell’assessore Maria D’Aniello

“Confido e ringrazio del sostegno – spiega l’assessore D’Aniello – alcune realtà locali che hanno dato la disponibilità; le uova di cioccolato andranno anche a famiglie in difficoltà economica o che hanno perso il lavoro.

Contiamo che il sostegno e la collaborazione si rafforzino sempre di più, sperando che arrivino molte uova pasquali per la gioia di tanti bambini e adolescenti rimasti invisibili per troppo tempo. La raccolta verrà fatta presso i Servizi Sociali in via Cristoforo Colombo.

Regaliamo tutti un sorriso ai bambini fragili”.