Nocera Inferiore. Chiusura via Martinez y Cabrera e via Carrara D’Amora

Con l’ordinanza n. 114 del 17/3/2023, il Corpo di Polizia Municipale ha disposto la chiusura di via Martinez y Cabrera, dalle ore 7.00 di giovedì 23 alle ore 18.00 di venerdì 24 marzo, per l’allocazione del cantiere al fine del completamento dei lavori per la realizzazione della rete fognaria (1° lotto – Stralcio B).

È disposta la chiusura al traffico di via Martinez y Cabrera, nel tratto compreso tra via Canale e via Bosco Lucarelli. In via Canale è istituito il doppio senso di circolazione, da via Lanzara fino a via Martinez y Cabrera. La chiusura è preliminare al trasferimento prolungato del cantiere nel centro città per la prosecuzione dei lavori.

Con le ordinanze n. 94 e n.98, rispettivamente del 5 e dell’8 marzo, il Comandante Mario Caso ha disposto altresì la chiusura di via Carrara D’Amora, nel tratto compreso dalla sede del canile municipale fino al civico 61, in corrispondenza del sottopasso autostrada A30 Caserta-Salerno, fino al prossimo 8 aprile, per la cantierizzazione dei lavori della rete fognaria (2° lotto).

«Chiediamo ancora pazienza ai cittadini per i disagi nel centro città, ma la velocità con cui stanno procedendo i lavori ci fanno bene sperare. Inoltre, cominciano i lavori anche per il 2° lotto. Finalmente doteremo la città della rete fognaria» dichiara il Sindaco Paolo De Maio.