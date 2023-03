Pagani. La zona industriale di Via Filettine l’ex complesso industriale Fatme da valutare come zona a economia speciale

Pagani. L’idea delle aziende per una zona ZES in Via Filettine

La zona industriale di Via Filettine l’ex complesso industriale Fatme da valutare come zona a economia speciale. L’idea progettuale è l’obiettivo del consorzio di delle 15 aziende private della zona. la possibile istituzione di una ZES garantirebbe a chi ha deciso di insediare la propria azienda in quell’area benefici di carattere economico e finanziario e misure agevolate rispetto ai piani di sviluppo.









Aree già persistenti

La Regione Campania, come riporta il quotidiano “Il Mattino”, attualmente ha già individuato come zone a economia speciale le aree PIP di Nocera Inferiore e Sarno. “Aree industriali dell’agro nocerino sarnese evidenziano, in termini di vocazione territoriale, una specifica coerenza con i settori di punta della politica di sviluppo regionale, vedasi l’agroalimentare”.













L’individuazione dell’area come occasione di rilancio

Manca però al Comune di Pagani un progetto che possa preludere alla richiesta dell’individuazione una zona ZES. In prospettiva per i promotori del consorzio ex Fatme, la ZES sarebbe un’opportunità non solo per le aziende persistenti ma anche per il mercato ortofrutticolo Pagani – Nocera e per l’area PIP insistente su via Mangioni. Un’occasione che palazzo San Carlo potrebbe sfruttare come nuovo volando economico sopratutto per un rilancio industriale.

