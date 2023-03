Sport. Angri, la sosta è ossigeno e riflessione, la salvezza è reale

L’Angri arriva alla sosta di fine Marzo del girone G di serie D fuori dalla zona salvezza, la vittoria di Tivoli è un patrimonio da non gettare le ortiche. Saranno giorni ansiogeni per i tifosi doriani, in trepida attesa del match in programma il prossimo 2 Aprile allo stadio “Novi” contro il Vis Artena.

Classifica corta

Il ritorno a casa contro il Vis Artena dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Tivoli potrebbe regalare altri punti salvezza fondamentale per una squadra che vuole raggiungere posizioni tranquille prima delle ultime partite del torneo, dove dovrà scontrarsi con Casertana e Sorrento. Ad oggi la classifica del cavallino rampante sorride a trentadue denti (anche se in punti son 33) dopo aver stanziato anche in posizioni da retrocessione diretta. I doriani sono infatti undicesimi a ben tre punti di distanza dal Portici, prima squadra in zona play out e futura avversaria alla penultima giornata. Fare i calcoli solo sui napoletani è troppo riduttivo, visto che nel giro di 2 punti si racchiudono dalla dodicesima all’ultima posizione in classifica, ed è per questo che mister Carmelo Condemi continua a voler ragionare partita dopo partita, una ricetta vincente visti gli 8 punti nelle ultime 4 gare.

La sosta

Una media largamente necessaria da provare a mantenere nel mese di Aprile, fondamentale per la corsa salvezza. “Siamo già da domenica scorsa (contro il Pomezia ndr) in un circuito di partite fondamentali che ci vedono affrontare molte dirette concorrenti. Dobbiamo tirarci fuori, e la vittoria contro il Tivoli è un discreto passo in avanti. Ad Aprile dobbiamo arrivare carichi, con un antistaminico in più e prenderci la salvezza” ha spiegato mister Carmelo Condemi a fine gara domenica scorsa, ironizzando alla fine anche sull’arrivo della primavera e dei relativi attacchi allergici. A prescindere però da pollini e altro, ad oggi il turno di riposo forzato potrebbe ulteriormente fare il gioco dell’Angri, lanciata sempre di più ma con una serie di problemi fisici che potranno essere risolti. Non ci sono infortuni gravi, ma tanta stanchezza e qualche acciacco acuito dal forcing di match dell’ultimo mese. E’ il caso di Vincenzo Barone in primis, da settimane a denti stretti così come Alfredo Varsi, con un discorso che si può allargare a giocatori come Matteo Langella, Gennaro De Rosa e continuando. “Ci prenderemo qualche giorno di riposo, per far recuperare i ragazzi ma pensando già alle soluzioni tattiche per la prossima partita. La sosta arriva nel nostro miglior momento a livello di risultati, ma mi rendo conto di avere una serie di giocatori che necessitano di riposo dopo tante partite consecutive. Sarà fondamentale ripartire per il meglio” le conclusioni di Condemi.