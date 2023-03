San Marzano-Nuova Igea Virtus 3-0. I rossoblu volano in semifinale di Coppa Italia Dilettanti superando nel doppio confronto la compagine sicula. Continua, dunque, il cammino perfetto della società cara al patron Romano.

San Marzano-Nuova Igea Virtus 3-0: la cronaca

Primo squillo a tinte rossoblu con Prisco, servito da Camara, prova con il mancino ma la palla termina alta. Passa appena un minuto è arriva una clamorosa palla gol per Camara che da 2 passi non colpisce bene la sfera e sbaglia clamorosamente. La risposta degli ospiti arriva al quarto d’ora con Idoyaga che con un calcio di punizione da posizione laterale colpisce in pieno la traversa. Al 33’ arriva l’episodio che sblocca il match: Camara controlla un cambio di gioco proveniente dalla sinistra, salta 3 avversari e buca Staropoli, trovando un vero e proprio eurogol. Passano 8 minuti ed ancora un Camara in formato show riceve palla in area di rigore, salta il diretto avversario e batte per la seconda volta Staropoli. Continua il Camara-show: al 45’ Della Guardia per contenerlo lo atterra in area di rigore e per il sig.Marinoni è calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta Prisco che trova la terza rete per i rossoblu.

La ripresa, dato il punteggio, inizia a ritmi molto bassi, con il San Marzano che si limita a gestire il vantaggio. I siculi provano timidamente a ridurre lo svantaggio ma senza impensierire mai Palladino. La prima occasione arriva al 55’ con un tiro cross di Elefante che si spegne sul fondo. Al 66’ ci prova Prisco con un tiro dal limite che trova la traversa e pareggia i conti dei legni. Al 75’ arriva la prima vera occasione per gli ospiti: palla persa in uscita dai rossoblu, Isgró a tu per tu con Palladino si fa ipnotizzare e non trova la rete del 3-1. All’80’ Casillo sfiora il poker con una conclusione dal limite, ma il neo entrato Di Fina si rifugia in corner. I ritmi si abbassano ulteriormente e al triplice fischio la compagine marzanese può festeggiare il passaggio del turno.

San Marzano-Nuova Igea Virtus 3-0: il tabellino

SAN MARZANO: Palladino, Velotti, Riccio, Di Girolamo, Armeno (67’ Dentice), Nuvoli, Tarascio (71’ Marzano), Montoro (60’ Casillo), Prisco, Camara (56’ Fernando), Elefante (71’ Lettieri). All. Fabiano. A disposizione: Ragone, Balzano, Tranchino, Esposito.

NUOVA IGEA VIRTUS: Staropoli (71’ Di Fina), Di Bella, Verdura, Abbate, Della Guardia, Vincenzi (68’ D’Amico), Biondo (56’ Russo), Presti (51’ Medina Miranda), Bucolo, Isgró, Idoyaga (51’ Aveni). All. Ferrara. A disposizione: Di Fina, Bucolo, Di Bartola, De Gaetano, Verdura.

RETI: 33’, 41’ Camara, 45’+1 Prisco (rig).

AMMONITI: Montoro (SM), Della Guardia (NI), Riccio (SM)

ANGOLI: 2-4

RECUPERO: 1’pt; 2’st.