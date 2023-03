Nocera Inferiore. Convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica presso l’Aula Consiliare del Comune, in prima convocazione, per il giorno 27 marzo

Nocera Inferiore. Convocato il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta pubblica presso l’Aula Consiliare del Comune di Nocera Inferiore, in sessione straordinaria in prima convocazione, per il giorno 27 marzo alle ore 11.00.











I punti all’ordine del giorno

«Sarà un Consiglio particolarmente ricco, perché andremo ad approvare ben cinque Regolamenti, frutto del lavoro delle Commissioni Consiliari, segno di una dinamicità di questo Consiglio Comunale» dichiara il presidente del Consiglio Comunale, Antonio Alfano.

L’ordine del giorno:

1. Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle Entrate non tributarie – approvazione

2. Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle Entrate tributarie – approvazione

3. Regolamento Igiene urbana – modifiche

4. Regolamento sull’istituzione della figura di Garante della disabile

5. Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti – Legge 197/2022 – approvazione

6. Stralcio dei debiti di importo residuo fino a € 1000 (mille) – annualità 2000/2011 in riscossione presso Agenzia delle Entrate SpA (art. 229 bis Legge 197/2022 s.m.i.)

7. Nomina dei componenti della Commissione comunale per l’aggiornamento dell’Albo dei giudici popolari delle Corti di Assise e delle Corti d’Assise d’Appello – ex lege 287/1951 ss.mm.ii.











Le parole di Paolo De Maio

«Un plauso a tutti i consiglieri comunali per il loro lavoro serio e costante, che ci consente di approvare i Regolamenti a poco più di sei mesi dall’inizio del mandato. È con questo spirito che vogliamo continuare a lavorare per la città» afferma il Sindaco Paolo De Maio.