Sarno. Presentata la nuova flotta di mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti

Presentata la nuova flotta di mezzi di ultima generazione e a basso impatto ambientale impiegata dal gestore SARIM S.r.l., formata da veicoli elettrici, ibridi e a basso impatto ambientale, per il servizio di spazzamento, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti e per altri servizi di igiene urbana.

È stata presentata questa mattina, presso il Centro di Raccolta del Comune di Sarno, alla presenza del Dott. Giuseppe Canfora, Sindaco del Comune di Sarno, del Dott. Roberto Robustelli, Vice Sindaco e Assessore al Ciclo Integrato dei Rifiuti, dell’ Ing. Francesco Santorelli, Dirigente Area Tecnica – Tutela dell’ambiente e Governo del Territorio del Comune di Sarno, del Direttore dell’esecuzione del contratto, Emilia Buonaiuto, e del Direttore del personale Sarim, Luigi Raia, la nuova flotta di mezzi di ultima generazione ed a basso impatto ambientale impiegata dal gestore #Sarim Srl.

L’Ente ha provveduto ad aggiudicare il nuovo appalto relativo al

“SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, IN FORMA DIFFERENZIATA, LO SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI COMPLEMENTARI.”.

Aggiudicataria è risultata la Sarim Srl.

Il nuovo servizio comprenderà una serie di novità rispetto agli anni precedenti.

“Siamo pronti ad affrontare una nuova sfida – afferma il Sindaco Canfora – un nuovo percorso da fare tutti insieme per il bene dell’ambiente. Ci aspettiamo che tutti i cittadini facciano la propria parte, impegnandosi a differenziare in maniera più corretta, osservando fedelmente il calendario di conferimento. Piccoli ma importanti gesti per una Sarno più virtuosa, bella e pulita.”

A breve partirà la nuova campagna di comunicazione e di informazione della Città di Sarno durante la quale sarà distribuito il materiale informativo e il kit per le utenze domestiche.