Scafati. Servizi Asl, la condanna di Vincenzo Santonicola

I servizi dell’Asl in fuga da Scafati dopo i lavori di ristrutturazione al presidio ospedaliero “Mauro Scarlato”, arriva il forte intervento anche del presidente dell’associazione medica società scientifica Tommaso Anardi Dr Santonicola.

La notizia

Negli ultimi giorni si sono compiuti alcuni spostamenti dei servizi del distretto sanitario 61, con l’azienda sanitaria che utilizzerà la struttura dello “Scafati Solidale” per garantire parte dei servizi. Parte, perché molti sono state e saranno dirottate nei vicini comuni di Angri e Corbara. Da qui parte la rabbia del presidente Vincenzo Santonicola, simbolo del territorio, non solo locale, nel campo della medicina e della cura in senso lato: “Perso l’ospedale, i nostri dirigenti politicizzati si apprestano anche allo smantellamento degli ambulatori specialistici e dell’ufficio vaccinale. Ci avevano fatto credere che il tutto sarebbe rimasto nella nostra città, nella vecchia e cadente struttura di “Scafati Solidale”, dove di solidale non esiste proprio nulla. Cosa strana, non si erano resi conto che i locali, per modo di dire, oramai in dissesto, non avevano neppure la capienza per la sistemazione degli ambulatori”.

Lo sfogo

Per il presidente della società Anardi, luogo di confronto e cultura per la medicina e medici di tutta Italia, è inammissibile assistere ad un graduale allontamento di qualsivoglia servizio sanitario dal territorio di Scafati. In questo senso Santonicola avverte, attaccando anche le alte sfere distrettuali e non solo:” Forse gli scafatesi, nostri concittadini, non hanno memoria, che la nostra città, capofila distrettuale, è da anni che non ha più la direzione sanitaria di distretto. Non esiste più un interlocutore. Anzi esiste ma barricato nella sua stanza ad Angri e sulla sua poltrona noncurante delle esigenze dell’utenza scafatese. Voglio essere buonista, forse non è neppure colpa sua , perché gli ordini partono dall’alto”. Il discorso di Santonicola si conclude con un appello alla cittadinanza scafatese, anche in vista dei prossimi appuntamenti politici. Una richiesta verso un dibattito che sappia parlare e praticare temi fondamentali. “Scafati non continuare a farti strumentalizzare, a farti manovrare dai burattinai politicizzati e burocraticizzati….. facciamo cacciare a questa gente la testa nascosta sotto la sabbia, affinché abbiano il coraggio di rispettare con etica e coraggio, semmai lo avessero, il ruolo così importante che ricoprono”.