Torre Annunziata. Parte la Global Money Week “Gestisci il tuo denaro, semina il tuo futuro”

L’appuntamento

Si terrà Venerdì 24 e Sabato 25 Marzo 2023 – dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00 presso l’Albergo Libera Gioventù di Torre Annunziata la 10a edizione della Global Money Week (GMW) – organizzata dall’ OCSE e dal Comitato nazionale per l’Educazione Finanziaria – sarà incentrata sul tema “Gestisci il tuo denaro, semina il tuo futuro” per segnalare ai circa 300 adolescenti e giovani partecipanti, la stretta corrispondenza in essere tra la pianificazione delle proprie finanze e lo svilupparsi corretto del proprio avvenire.

Vasta adesione

Hanno aderito all’iniziativa di rilevanza internazionale: 6 Istituti scolastici del territorio, con 15 classi di ragazzi tra i 12 ed i 18 anni.

Gli organizzatori

E’ stata pienamente accettata dagli organizzatori, la proposta di inserire nell’ambito della GMW 2023 il progetto che la Cooperativa Sociale Metanova sta realizzando in collaborazione con la Regione Campania, denominato “Albergo Libera Gioventù: luogo di incontri | di culture | di memorie | di ricerche”, finalizzato a migliorare le pratiche di gestione del bene confiscato alla camorra assegnato a Metanova in Torre Annunziata ed a rendere la piena condivisione dello stesso con la Comunità locale, attraverso la creazione di una Aggregazione di Rete e di Filiera tra le Organizzazioni del Terzo settore e le Istituzioni scolastiche, per fronteggiare l’Emergenza educativa e la Povertà educativa e rafforzare l’Economia sociale nella città di Torre Annunziata, comportando così uno sviluppo socio-economico del territorio e la diffusione della cultura della legalità, anche in campo economico e finanziario, per consentire alle nuove generazione la capacità di gestione e di uso consapevole del denaro.

Tra i partners più significativi della Global Money Week 2023: Finetica Ets, il Banco delle Opere di Carità, l’Istituto dei Salesiani di Don Bosco, la Confcooperative Campania e Libera Campania.