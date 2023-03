Angri. Presto una strada intitolata a Diodato Ferraioli, fondatore della Doria

Diodato Ferraioli, nato e vissuto ad Angri, si è distinto in vita per il suo impegno lavorativo e imprenditoriale fondando la società “La Doria S.p.a., lasciando un profondo segno nella società angrese.

Ad Angri presto una strada intitolata a Diodato Ferraioli

La delibera di giunta

La giunta Ferraioli, ha approvato, su proposta del vicesindaco con delega alla Cultura e alla viabilità Antonio Mainardi, l’intitolazione di una strada a Diodato Ferraioli.

Chi era Diodato Ferraioli

Diodato Ferraioli, si legge nella delibera, nato ad Angri il 5 febbraio 1927 e deceduto ad Angri il 3 giugno 1983, si è distinto in vita per il suo impegno lavorativo e imprenditoriale fondando la società “La Doria” S.p.a. e lasciando un profondo segno nella società angrese, con il suo operato. Oltre ad un notevole impatto occupazionale, ha fatto si che, col crescere de “La Doria”, la città venisse riconosciuta in tutto il mondo.

La dichiarazione del vicesindaco

Abbiamo completato la procedura che spetta a noi – dice il vicesindaco Antonio Mainardi – adesso sarà inviata la documentazione al Prefetto che dovrà dare il nullaosta a questa intitolazione. Quest’anno cade il quarantesimo anniversario della scomparsa di Diodato Ferraioli, esattamente il 3 giugno, e stiamo pensando anche a una cerimonia di commemorazione per ricordare la figura di un uomo che ha dato tanto ad Angri e che nel suo solco la sua famiglia ne sta continuando le gesta.

Le altre intitolazioni

La strada che porterà il nome di Via Diodato Ferraioli è situata tra via Paludicella e via Stabia e attualmente è senza denominazione.

L’intitolazione di via Diodato Ferraioli si va ad aggiungere all’intitolazione, avvenuta a maggio scorso, dell’altra nuova strada dedicata al sacerdote Don Peppe Diana che è esattamente il tratto di strada che unisce viale Europa a via Leonardo Da Vinci, adiacente all’ingresso laterale della chiesa ubicata nella zona del “Quartiere Alfano” che è stata intitolata nello scorso mese di Maggio”.