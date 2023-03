Eboli. Minacce, estorsione e rapina ai danni dei genitori, arrestato

La misura cautelare

In data 23 marzo 2023, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Eboli hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura, nei confronti di F. P. indagato per estorsione e rapina in danno di familiari.

Le indagini

Le indagini, scaturite dalla denuncia presentata dai coniugi, hanno permesso ai Carabinieri di ricostruire l’intera vicenda iniziata lo scorso mese di gennaio quando i genitori dell’indagato, a causa delle reiterate minacce e violenze, avrebbero consegnato al figlio in più occasioni somme di danaro per un totale di oltre diecimila euro in contanti.