Non sarebbe in pericolo di vita l’operaio, un 51enne che ha riportato escoriazioni in varie zone del corpo e una frattura

Nel salernitano operaio rimane schiacciato da un escavatore

Rimane schiacciato da un escavatore mentre era impegnato nel cantiere dell’ex tabacchificio Ati “Alfani” su corso Italia di Pontecagnano Faiano. Non sarebbe in pericolo di vita l’operaio, un 51enne di Montecorvino Rovella che ha riportato escoriazioni in varie zone del corpo e una frattura al piede quanto refertato dai sanitari dell’ospedale “Ruggi” di Salerno, dove l’uomo è stato trasportato per essere sottoposto alle cure del caso. 12 giorni la prognosi medica.













Il fatto

L’incidente si è verificato intorno alle 16 di ieri mentre l’operaio stava svolgendo alcune mansioni all’interno del cantiere. Secondo quanto riporta il quotidiano “La Città” l’uomo era impegnato sulla gru che, per cause da accertare, all’improvviso si è inclinata su un lato, intrappolando l’operaio di Montecorvino Rovella. Il 51enne è stato soccorso da alcuni colleghi, e da una squadra dei vigili del fuoco di Salerno che hanno operato diverso tempo per liberare l’uomo. Sul posto anche i carabinieri della per gli accertamenti del caso.

ReCro