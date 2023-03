Pagani. Forum dei Giovani organizza “Musei aperti” con visite guidate

Il Forum dei Giovani di Pagani, in collaborazione con la Congregazione del Santissimo Redentore, l’Azione Cattolica San Felice della Parrocchia SS Corpo di Cristo e con il patrocinio del comune di Pagani, del Coordinamento Forum dei Giovani provincia di Salerno e del Forum Regionale dei giovani Campania, intraprenderà l’iniziativa “Musei aperti” nelle domeniche 26 marzo e 16 aprile 2023.

L’evento consisterà in visite guidate alla scoperta della storia di Pagani, con la finalità di dare conoscenza ai cittadini locali e dei comuni limitrofi del patrimonio culturale che la città di Pagani conserva. L’iniziativa vuole essere un punto di partenza; l’intento è di creare una giornata totalmente dedicata alle bellezze della città, a cadenza temporale, inserendo in futuro anche altri beni che la città custodisce.

Le visite guidate saranno articolate in due tappe principali

• Dalle ore 10.00 alle ore 12:30: visita guidata al Museo Sant’Alfonso Maria De’ Liguori;

• Dalle ore 16.00 alle ore 19:00: visita guidata alle cripte della Parrocchia S.S. Corpo di Cristo.

Le visite guidate della città sono gratuite e non prevedono prenotazione.

Fiduciosi di un riscontro positivo, vi aspettiamo.

Le parole di Nello Palumbo

“Il nostro gruppo con quest’attività, da un ennesimo segnale di costanza, impegno e partecipazione attiva.

Con quest’iniziativa si dà spazio alla cultura, attraverso i beni culturali che la città custodisce, per cercare di conoscere e divulgare la nostra storia, le nostre radici. L’invito a partecipare è rivolto non solo ai cittadini di Pagani ma anche dei comuni limitrofi, per condividere assieme una giornata ricca di cultura”.

Parla Daniele Petagna

“Una delle prime eventi che il gruppo cultura e spettacolo del Forum dei giovani di Pagani, ha voluto fortemente portare avanti è Musei Aperti.

L’iniziativa nasce da un’esigenza da parte della cittadinanza, che ha dimostrato più volte la volontà di visitare i beni e le bellezze della città. Attualmente i musei sono aperti, ma solo su prenotazione e il nostro intento è di cercare di creare una giornata dedicata all’apertura straordinaria di questo nostro patrimonio. Domenica 26 marzo e domenica 16 aprile i musei saranno aperti gratuitamente al pubblico. In mattinata sarà possibile visitare il Museo di Sant’Alfonso dalle ore 10.00 alle ore 12.00, mentre di pomeriggio sarà disponibile la guida per le Cripte della chiesa del Corpo di Cristo dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Ovviamente la storia di Pagani non è racchiusa solamente attorno alla figura di Sant’Alfonso ed elementi di testimonianze come le cripte, ma c’è molto ancora da vedere e tramandare. Quest’attività vuole essere solamente un punto di partenza; sicuramente ci sarà modo di aprire altri beni che la città custodisce attraverso anche collaborazioni con altre associazioni locali, per portare avanti uno dei nostri principi, ovvero, l’unione.

Infine, per questa iniziativa ci teniamo a ringraziare le collaborazioni: l’ordine dei redentoristi e l’Azione cattolica San Felice, che ci hanno da subito accolto e supportato per l’evento che faremo in queste due domeniche”.