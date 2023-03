Scafati. Riscossione coattiva all’Agenzia delle Entrate

A Scafati contro il fenomeno dei cattivi pagatori, aiutati da un’istituzione scheletrica, il commissario straordinario Antonio D’Acunto destina la riscossione dei tributi all’Agenzia delle Entrate.

Scelta obbligata

Una scelta forte, ma anche in continuità con parte del passato prossimo, arriva da Palazzo Mayer, e dal prefetto designato a traghettare la città al prossimo appuntamento elettorale in programma il 14 e 15 Maggio. Guai a parlare di una decisione di natura politica quella di affidare ad Agenzia Delle Entrate la riscossione coattiva dei tributi comunali, come determinato da delibera del commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale e assistita dalla segretaria generale Paola Pucci. L’ente è stato di fatto costretto da fattori interni ed esterni a prendere questa decisione, soprattutto salvaguardando il piano di riequilibrio pluriennale ratificato dalla scorsa amministrazione Salvati. Decine di milioni di euro sembrano infatti pendenti tra il comune di Scafati e i propri cittadini, circa nove solo per quanto riguarda l’IMU in annualità 2018, un vero patrimonio creditizio ma anche una tempesta debitoria che si staglia sopra una cittadinanza formata purtroppo da tanti cattivi pagatori. Un fenomeno di fattori esterni che vive come detto anche di fattori interni.

Mancanza di personale

Il comune sono anni che non ha infatti la forza internamente di portare avanti ragionamenti di riscossione coattiva, come è costretto a dichiarare anche lo stesso documento di delibera <<la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniale, per il tramite dell’ingiunzione fiscale, non è al momento possibile, sia per la mancanza all’interno dell’Ente delle necessarie dotazioni umane e strumentali, nonché per la mancanza della figura dell’ufficiale della riscossione”.

Le parole di Avagnano

La politica, in grande fermento visto il prossimo periodo di campagna elettorale, prende i dovuti appunti sulla questione, aprendo anche ad un dibattito futuro. Secondo il candidato consigliere di Forza Italia Gennaro Avagnano si dovrà procedere in futuro con una più organica esternalizzazione:” Quando mi insediai come assessore pressai il sindaco affinché si accelerasse la riscossione di tutti i crediti, perché solo così si potevano dare risposte alle esigenze della città. Per settimane avevo chiesto all’allora responsabile dell’ufficio tributi nonché segretaria comunale di avviare tutte le procedure per esternalizzare la riscossione dei tributi. Tanto tempo è però passato, tant’è che è dovuto arrivare il commissario per prendere una decisione del genere. C’è da dire che dai dati è evidente che Equitalia seppur affidabile non ha una capacità di recupero così come altre società specializzate proprio in questo settore. Su questo come in tutti gli altri punti del programma sono in sintonia con il nostro candidato sindaco Pasquale Aliberti, che punta ad una vera e propria esternalizzazione di questo servizio come di tanti altri”.