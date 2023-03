Angri. Chiude lo sportello della Deutsche Bank, disagi per i correntisti

Gli utenti erano stati avvisati da qualche mese, ieri è stato l'ultimo giorno per lo sportello della banca tedesca in città.

Angri e la crisi delle Banche

Seguendo una linea che oramai sta interessando non solo i territori locali ma tutta Italia, anche Angri sta pagando lo scotto della chiusura degli sportelli bancari.

Poco tempo fa era toccato alla BNL di corso Vittorio Emanuele, ancora prima a Ubi Banca (precedentemente Carime) di Via Papa Giovanni XIII, stessa sorte anche per Unicredit di via dei Goti. A chiudere i battenti è stata invece ora la filiale della Deutsche Bank che operava al centro città da oltre vent’anni.

Ridimensionamento sportelli

Le cause sono da ricercare nel fatto che per molti recarsi in banca sta diventando un lusso.

Nel 2022 le banche hanno chiuso 554 sportelli sul territorio nazionale, e nel 2023 la tendenza è in forte aumento.

Per fermare la prevedibile crisi dei ricavi le banche chiudono le filiali e la colpa non è da imputare solo all’uso della tecnologia. Gli strumenti digitali, infatti, non sono ancora così accessibili e diffusi a tappeto, sia per ragioni anagrafiche sia per una scarsa copertura della rete internet, quindi a questo punto è molto probabile che sia la difficoltà economica della stragrande maggioranza di utenza che, complice anche la crisi perdurante, è costretta a disertare gli sportelli bancari.

Disagi anche a Pagani

La stessa problematica si sta vivendo in questi giorni a Pagani dove è stata chiusa la filiale storica di Intesa Banca San Paolo, gettando in una difficoltà oggettiva centinaia di correntisti. Se ne è fatto carico Massimo D’Onofrio, consulente finanziario e esponente politico di Fratelli d’Italia, che ha deciso di scrivere all’Abi, Associazione bancaria italiana, per evidenziare il danno arrecato e ravvisando anche un profilo di incostituzionalità.

Da Angri a Scafati

Intanto ad Angri coloro che intrattengono un conto alla Deutsche, se nel mentre non hanno provveduto a chiuderlo o a passare ad altro istituto, devono rivolgersi obbligatoriamente alla filiale di Scafati, con la necessità di armarsi di tanta pazienza dovendo fare i conti, ovviamente, con tutte le problematiche annesse al caso: traffico, tempo, parcheggio e pazienza.