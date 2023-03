Angri. Continua la contestazione dei tifosi nei confronti dell’amministrazione

Stadio comunale “Pasquale Novi” di Angri, i tifosi contro l’amministrazione del sindaco Ferraioli per la mancata progettualità sull’impianto sportivo. Striscioni in città per evitare uno stadio “rattoppato”

I grigiorossi, patrimonio cittadino

Una tifoseria rampante come il cavallino simbolo sociale, conosciuta in questa stagione in tutta Italia per una presenza costante a fianco dei propri beniamini. I tifosi grigiorossi sono un patrimonio della città, e nelle ultime ore hanno voluto mandare un altro messaggio all’attuale amministrazione angrese retta dal sindaco Cosimo Ferraioli. Lo stadio “Novi” è da anni ormai obsoleto vista la presenza e le necessità di centinaia, a volte anche migliaia, di tifosi grigiorossi. Una sola tribuna, senza aree stampa e nessun tipo di divisione, è troppo poco, in un problema infrastrutturale che di sicuro concerne altri comuni dell’Agro, ma che necessita future soluzioni.

L’attacco

“Vogliamo la Curva”, “Promesse di un Novi ultimato… Ad oggi uno stadio rattoppato” gli ultimi due striscioni affissi in nottata dai fans grigiorossi, che chiedono con forza l’attivazione dell’amministrazione comunale. Una contestazione pubblica iniziata ormai da anni, acuitasi già l’anno scorso durante il campionato di Eccellenza, quando i grigiorossi erano addirittura costretti ad allenarsi fuori città.

Il lavoro dell’amministrazione

L’amministrazione al tempo stesso ha iniziato un’interlocuzione, che appare proficua, con la società calcistica dell’US Angri 1927, che si è affidata sul caso al gruppo Gabetti come Advisor, aggiungendo quindi ulteriori competenze al tavolo. Ad oggi le parti stanno studiando le coperture finanziarie di un progetto che porterebbe, attraverso un mutuo di poco inferiore ai 600 mila euro, alla costruzione di una curva locale dove ad oggi è installata la tribuna ospiti, che verrebbe spostata al lato Est. Anche qui l’attesa è tanta perché la burocrazia comunale gioca un ruolo fondamentale: i tifosi sembrano saperlo e hanno dichiarato apertamente di essere vigili sulla questione.