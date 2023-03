Angri. Possibili disagi per l’esecuzione lavori di scavo e posa della nuova condotta idrica, per conto di Gori

Angri. Lavori Gori rete idrica e limitazione traffico Via Nazionale (Video)

Per automobilisti e residenti ci saranno possibili disagi per l’esecuzione lavori di scavo e posa della nuova condotta idrica, nell’ambito dell’appalto per interventi finalizzati al controllo e alla riduzione delle perdite delle reti di distribuzione del servizio idrico per conto di Gori. Conseguenza di cantieri e lavori saranno istituiti il divieto di transito e di sosta, ambo i lati e con rimozione, in via Avagliana (da incrocio di Via Orta Longa al civico 12 di Via Avagliana) dal 20 Marzo al 24 Aprile prossimo, nei soli giorni feriali, dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

Le limitazioni

Senso unico alternato invece in via Nazionale (nel tratto compreso tra via Santa Maria e Corso Vittorio Emanuele), dal 21 Marzo al 24 Aprile prossimo, nei soli giorni feriali, dalle ore 08:00 alle ore 18:00. La ditta appaltatrice dei lavori provvederà a ogni onere di fornitura, gestione e manutenzione della segnaletica, per tutto il periodo dei lavori della cantierizzazione dei tratti interessati dai lavori, compreso l’utilizzo dei movieri. La ditta, inoltre, dovrà effettuare lo scavo per brevi tratti di carreggiata al fine di ripristinare lo stato dei luoghi alla fine di ogni giornata lavorativa.

Il servizio è di Rosa Doberdò