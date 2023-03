Poggiomarino. L’ente incontra Tullio Ferrante, al centro il tema ferrovie

Giornata fruttuosa per Poggiomarino. Il sindaco Maurizio Falanga, il Presidente del Consiglio comunale Francesco Parisi ed il consigliere comunale Gennaro Falanga hanno incontrato il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante.

Problemi ferroviari

Una occasione importante per poter denunciare al Sottosegretario la situazione dei passaggi a livello che insistono su Poggiomarino intralciando molto spesso il traffico cittadino. Si è discusso a lungo della possibilità di ottenere finanziamenti per la futura realizzazione della zona industriale. Sindaco, Presidente del Consiglio e consigliere hanno posto l’accento anche sulla implementazione infrastrutturale del Parco archeologico di Longola e sulla eventualità di realizzare una stazione Tav Vesuvio Est per sviluppare l’area ed agevolare i turisti che ogni giorno visitano Longola.

Le parole di Parisi

“Siamo soddisfatti dell’incontro di oggi perché per la prima volta è un sottosegretario a chiedere di incontrare le amministrazioni locali. Siamo fiduciosi ed ottimisti perché l’Onorevole Tullio Ferrante è un politico concreto che noi di Forza Italia Poggiomarino abbiamo avuto il piacere di conoscere in campagna elettorale. Lo abbiamo votato e non abbiamo sbagliato” dichiara il forzista Francesco Parisi.

Soddisfazione per l’ente

“È stato un onore per me seguire il sindaco ed il Presidente del Consiglio all’incontro voluto dal Sottosegretario Finalmente abbiamo un Governo serio ed amico che ascolta chi lavora nei comuni, anzi invita al dialogo e a fare rete. Sono certo che da oggi a Roma si tratteranno anche le problematiche che riguardano la nostra Poggiomarino” racconta il consigliere Gennaro Falanga. Un incontro molto costruttivo anche per il primo cittadino: “incontrare chi ci rappresenta in Governo a Roma ci ricorda che non siamo soli ad amministrare comuni di periferia. Abbiamo il supporto di chi può portare in Parlamento le istanze cittadine. Ho incontrato un Sottosegretario pronto al dialogo, un ottimo ascoltatore e un bravo politico che non dimentica chi battaglia quotidianamente per governare cittadine di provincia” afferma il sindaco Maurizio Falanga.