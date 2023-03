Buccino-San Marzano 0-2. I rossoblu, dopo aver ottenuto l’aritmetica promozione in Serie D, hanno conquistato i 3 punti anche contro il Buccino, siglando un gol per tempo.

Buccino-San Marzano 0-2: la cronaca del match

Partono subito forte i blaugrana con un un colpo di testa di Esposito neutralizzato da Volzone. Al 13’ arriva il vantaggio: verticalizzazione di Tarascio per Camara, che con un diagonale porta i suoi in vantaggio, trovando la terza rete in 4 giorni. Passano 15 minuti ed è ancora Camara a rendersi pericoloso, servito da Esposito, ma non inquadra lo specchio. Il Buccino risponde al 31’, con un flipper in area blaugrana risolto da un riflesso felino di Palladino, che salva sull’ultima fortuita deviazione di Di Girolamo. I rossoblu riescono a gestire e chiudere la prima frazione avanti.

Nella ripresa il Buccino scende in campo diversamente e nei primi minuti impensierisce più volte Palladino. Prima è Dellacasa di testa, poi per ben 2 volte il mediano Sansone con una conclusione sul fondo e un tiro neutralizzato dall’estremo difensore marzanese.

I ritmi si abbassano notevolmente e per vedere un’altra occasione da gol bisogna aspettare la mezz’ora. Camara spreca incredibilmente il raddoppio su perfetto lancio di Velotti. Al 41’ il vento disegna una traiettoria ingannevole per l’uscita di Palladino, ma Grieco spedisce fuori a porta vuota da posizione defilata. Al 43’ arriva il raddoppio del San Marzano: Armeno iscrive per la prima volta il suo nome sul taccuino marcatori blaugrana, chiudendo definitivamente i conti del match.

Buccino-San Marzano 0-2: il tabellino

BUCCINO VOLCEI (4–3–3): Volzone; Mejri, Dellacasa, Friedenlieb, Imperiale; Guti (33’ st Mele), Sansone (21’ st Gibba), Santonicola; Castagna (33’ st Grieco), Pelosi, Totaro (16’ st Senatore). A disposizione: Raveendran, Sessa, Ambrosino, Bellopede, De Martino.Allenatore: Ferullo.

SAN MARZANO (4–3-3): Palladino, Fernando, Riccio, Di Girolamo, Balzano (26’ st Montoro); Tarascio, Lettieri (26’ st Dentice), Marzano (21’ st Velotti); Camara (33’ st Armeno), Esposito (16’ st Nuvoli), Elefante. A disposizione: Ragone, Casillo, Tranchino, Penka. Allenatore: Fabiano.

ARBITRO: D’Auria (Napoli). Assistenti: Sirico (Torre del Greco) e Petruzziello (Avellino).

RETI: 13’ pt Camara, 43’ st Armeno.

AMMONITI: Mejri (B), Sansone (B), Gibba (B), Tarascio (S).