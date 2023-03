Sport. Il sarnese Angelo Crescenzo campione europeo di karate

Si interrompe la maledizione degli europei dopo quattro argenti per il sarnese Crescenzo, stavolta in finale vince contro Xenos ed è storia

Grande orgoglio per Sarno, il suo concittadino Angelo Crescenzo batte il greco Christos Stefanos Xenos ai campionati europeo di karate specialità kumitè nella categoria 60kg, è oro per la prima volta. Una grande soddisfazione per lo sportivo dopo ben quattro argenti nella competizione, l’oro del mondiale 2018 regala un’altra grande gioia al suo paese e all’Italia nella finalissima di Guadalajara.

La vittoria in finale

La fine di una sorte di maledizione per Crescenzo, argento nella categoria europea 60 kg proprio tra l’altro anche Guadalajara in Spagna nel 2019, interrotta da un’altra prestazione incredibile del karateka sarnese. Sconfitto il greco Xenos in finale, al termine di un percorso molto convincente. Crescenzo ha infatti battuto prima il georgiano Tkebuchava e poi l’inglese Shaun Day per ben 4-0, dopodichè ha dominato anche con il portoghese Joao Ribeiro per 5-0. In semifinale incontro equilibrato con Florian Haas, spuntata dal sarnese solo per hantei, ossia decisione della giuria di gara