Angri. Apre alle attività il Bike Park di Via Semetelle

Apre agli amanti della bici il circuito dell’Angri Bike Park di Via Semetelle. Un duro lavoro di realizzazione dello spazio ricavato dall’area comunale alle spalle della casa comunale, portato avanti con caparbietà e passione da Francesco Gallo membro attivo dell’ASD Angri Cycling Team. Gallo si è soffermato a ringraziare i suoi collaboratori e amici: il Presidente Klaudio Habibi, il Vice Presidente Salvatore Palmieri, i consiglieri Claudio La Mura e Alessandro Stanzione e il Direttore Sportivo Francesco Moretti per il supporto ricevuto in questi faticosi mesi di realizzazione del parco delle bici oggi particolarmente affollato e carico di entusiasmo.











Un lungo e difficile cammino

“È stato un lungo cammino, quasi non credevo più alla realizzazione. Non so da quanti anni immaginavo questo momento, ovvero la realizzazione di un’area attrezzata e sicura dove poter far svolgere allenamenti e attività ludiche/motorie a bambini e ragazzi” dice sulla sua social page Gallo.













Servono ancora migliorativi

“Naturalmente ci si lavorerà ancora per apportare migliorie e cercare di risolvere alcuni problemi che si sono materializzati oggi, ovvero le forature causate da piccole spine di piante infestanti che si mimetizzano con il terreno. Questo non è il punto di arrivo ma il punto di partenza, ora ci si rimbocca le maniche per organizzare le attività con i ragazzi” conclude Francesco Gallo.

Aldo Severino