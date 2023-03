Pagani. Il Comune sventa lo stop alla mensa scolastica

Mensa scolastica a Pagani, evitato l’interruzione di servizio minato dall’impugnazione della seconda ditta in graduatoria. Una vittoria per l’ente di palazzo San Carlo e per l’amministrazione del sindaco Lello De Prisco, che si è affidata sul caso all’avvocato Virginia Galasso, puntuale nel difendere un servizio fondamentale per i più piccoli.

Un anno difficile

Un ottimo risultato dopo mesi molto difficili sul tema. L’amministrazione è stata infatti costretta a partire molto tardi con il servizio scolastico, in una problematica dovuta alle difficoltà burocratiche del caso. E’ stata infatti ratificata una nuova organizzazione del servizio che potesse superare la fase imposta dal Covid-19 con una collaborazione triennale. Nella gara d’appalto a superare i contendenti in graduatoria è stata la ditta G.L.M. Ristorazione S.r.l., già da qualche mese operativo all’interno delle scuole. La seconda in graduatoria, la Ristonet S.r.l., ha però pensato di impugnare la decisione dell’ente e la costruzione della graduatoria, che sarebbe non conforme ai parametri disposti da palazzo San Carlo.

Il caso

Il caso è arrivato così al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, che in una prima udienza ha disposto la verifica delle accuse della ditta seconda classificata, che lamenta di essere più velocemente collegata al centro urbano paganese, a differenza di quanto esplicato dall’ente. Mentre sarà compito della Motorizzazione Civile di Salerno calcolare crudamente i percorsi, in attesa di una futura sentenza nei prossimi 30 giorni, il Tar non ha però sospeso il servizio, tema fondamentale per il comune e amministrazione. Come scrive l’organo di giurisdizione amministrativa << Nelle more dell’espletamento della verificazione, il provvedimento impugnato non è sospeso, in quanto è insussistente il periculum in mora paventato da parte ricorrente, e anzi, all’opposto, potendo la sospensione provocare un grave pregiudizio in ragione dell’essenzialità del servizio di mensa in favore di minori>>.

Longobucco: “Importante mantenere servizio”

A prescindere da come si concluderà la vicenda, ad oggi vincono i bambini paganesi, che continueranno ad avere un servizio partito come diversi mesi di ritardo. “Era il nostro obiettivo primario, l’abbiamo raggiunto e devo ringraziare anche chi ha rappresentato la difesa comunale. Siamo stati molto meticolosi in fase d’appalto a non sbagliare nulla, siamo sereni ma non permetteremo che venga negato anche per un solo giorno un servizio troppo importante” ha dichiarato l’assessore all’istruzione paganese Mariastella Longobucco “La ditta impugnante aveva lavorato con l’ente l’anno scorso, si aspettava forse una riconferma. Adesso si provvederà alle verifiche del caso, ma siamo tranquilli perché il criterio in oggetto siamo sicuri che anche in caso di errore non stravolgerà l’esito della gara”.