Scafati. “La casa di Francesco” un posto dove trovare rifugio

Un posto dove trovare rifugio fosse pure per una sola notte, con la possibilità di potersi lavare, cambiare gli abiti e mangiare un pasto caldo, tutto questo in un ambiente pulito e curato mantenuto dalla generosità dei parrocchiani, di chi non fa parte della parrocchia e pure di chi non è di Scafati.

L’opera

“La casa di Francesco” è un’opera silenziosa ma viva e forte, “una porta aperta sulla città” la definisce don Peppino De Luca parroco della chiesa di San Francesco da Paola, di qui il nome della casa. don Peppino è un parroco di poche parole, non ama raccontare l’opera ma offrirla, non chiede soldi “nasce tutto dalla spontaneità delle persone” precisa.

Il 5 x mille

Alla sua opera donano fiducia destinando il 5xmille della propria dichiarazione o ritirando la lista della spesa di ciò che occorre. Don Peppino gestisce opere di bene senza farsene un vanto, parlare con lui è scoprire in quanti modi possibili si può fare del bene prima e dopo la celebrazione eucaristica. “La casa di Francesco” ha da poco compiuto i 6 anni dalla fondazione, 6 anni in cui sono stati accolti oltre un centinaio di senza tetto.

L’accoglienza

L’ultimo, è un uomo bulgaro che vive per strada ubriacandosi con l’alcol etilico “La sera lo recuperiamo per strada ubriaco e lo portiamo nella struttura” racconta don Peppino. Tra le pareti di questa casa dell’accoglienza si sono succedute tante storie di vita vissuta. “Non è mai una scelta vivere senza una dimora – taglia corto il parroco – non è vero che scelgono questa vita, è una esigenza, ci si ritrovano a viverla per anti motivi, per problemi di lavoro, per cose sopravvenute all’improvviso nella loro vita, per drammi vissuti precedentemente, la vita di strada è sempre una scelta estrema mai una scelta di vita, qualcosa che si subisce non che si accetta e qualunque sia il motivo per cui si sono ritrovati senza più una casa, un luogo dove stare, per noi sono sempre poveri da accogliere, non ha importanza da dove vengano. Qui arrivano persone dell’Agro nocerino, immigrati, ma pure dal nord Italia, chiunque è bene accolto”.

Tanti ospiti

Tra gli ospiti non ci sono solo uomini, ma anche madri di famiglia, spose, figlie, padri, fratelli rimasti soli. Ognuno ha una storia di sofferenza e insieme al letto qui trova pure una parola di conforto, un rifugio dove stare dalla sera al mattino. A volte il baratro dello sconforto verso la vita è talmente grande da rifiutare pure di fare la doccia. “Ma non è un problema, noi li facciamo dormire lo stesso, non li obblighiamo” spiega don Peppino che non giudica chi entra né vuole trasformarlo ma appunto accoglierlo. E se pensate che a don Peppino basti una casa per comunicare il valore dell’accoglienza, allora vi sbagliate.

“La Casa di Francesco” non è solo un luogo fisico è di più, è una mentalità diversa sull’accoglienza, un modello di vita che vogliamo mostrare e condividere con la città”. Nata nella parrocchia, “La Casa di Francesco” attira la solidarietà dei fedeli “ma pure di chi non è credente” precisa il prelato, una vita spesa per il prossimo, un sacerdote come pochissimi ancora. Celebra messa, gestisce la comunità religiosa, dirige “La Casa di Francesco”, diversi progetti e perfino una casa per padri separati in un bene confiscato alla criminalità organizzata “Ma questa è ancora un’altra storia”…Per il compleanno della Casa, c’è stata una festa con racconti e la musica di Roberto Colella frontman de “La maschera”.

Ma come è nata questa struttura? “Da Stefano, un giovane che non aveva una casa e dormiva nella cappellina dell’adorazione. Più volte fu avvicinato dalla comunità per essere aiutato, ma lui rifiutava l’aiuto, fu trovato morto una domenica di settembre nel parcheggio di un supermercato della zona. Dalla sua storia nasce la volontà di trovare le persone che dormono fuori per portarle in dormitorio”. E siamo certi che Stefano dal Paradiso vegli sul “La Casa di Francesco” per ispirare la nuova carità dei tempi odierni, che nasce nella messa e prosegue fuori.

Anna Villani