Scafatese-Montemiletto 1-0. Continua la lotta al secondo posto per la squadra di mister Liquidato che conquista i 3 punti e vola a 63 punti in classifica, a -1 dall’Agropoli.

Scafatese-Montemiletto 1-0:cronaca del match

Il primo squillo del match è a tinte gialloblè con un colpo di testa di Tagliamonte, ma Calabrese blocca. Passano 5 minuti ed è ancora il numero 11 della Scafatese, servito perfettamente da Evacuo, che arriva a tu per tu con il portiere ma calcia alto. Passano i minuti con i padroni di casa che provano a spingere, ma il Montemiletto fa buona guardia. Per vedere un’altra occasione bisogna superare la mezz’ora con una staffilata di Di Pasquale, ma Calabrese è lesto e si rifugia in corner. Sugli sviluppi dell’angolo successivo Trezza stacca più in alto di tutti, ma la palla esce di un soffio; i giocatori gialloblè protestano per un fallo di mano non ravvisato dal sig. D’Amato. L’occasione per gli ospiti arriva al 42′: palla persa in uscita dalla Scafatese, Sanyang serve Ciro Starita che con una conclusione costringe Colantuono ad un vero e proprio miracolo. In pieno recupero Ireba con una punizione dai 30 metri colpisce in pieno la traversa.

Nella riprese parte meglio la Scafatese che dopo appena 5 minuti sfiora il vantaggio con il solito Tagliamonte che, a botta sicura dall’interno dell’area, spedisce la sfera sopra la traversa. Passa un minuto ed ancora la squadra di Liquidato con Costantino su cross di Di Pasquale non inquadra lo specchio. Al 56′ è ancora l’11 gialloblè che di testa sfiora il vantaggio. É un monologo a tinte gialle e blu: Costantino, ancora di testa, al quarto d’ora sfiora l’incrocio dei pali. Ennesima occasione per la Scafatese ed ennesima imprecisione sotto porta, questa volta Senatore, dopo essersi liberato di un avversario, calcia alto. Al 75′ è Starita a creare il primo pericolo per gli ospiti con un tiro dal limite che fa la “barba al palo”. La Scafatese si sbilancia in cerca del gol, mentre gli ospiti provano in contropiede ad approfittare dei tanti spazi. Al 77′ il meritato vantaggio: sugli sviluppi di un corner Costantino svetta più alto di tutti e porta i suoi in vantaggio. La Scafatese resta in 10 all’85’ per l’espulsione di Frulio, ma gli ospiti non riescono ad approfittarne.

Scafatese-Montemiletto 1-0: il tabellino

SCAFATESE: Colantuono (83′ Botta), Trezza, Manzo, Masullo, Di Pasquale, Costantino, Canale (46′ Iovinella), Cavaliere, Senatore (84′ Frulio), Evacuo (91′ Solimeno), Tagliamonte. A disposizione: Scarpati, Acanfora, Scognamiglio, Salvatore, Vassallo. All. Liquidato

LMM MONTEMILETTO: Calabrese, Ceprano (92′ Di Donato), De Nunzio, Starita, Cardin , Capone, Starita E., Sanyang (84′ Kouadio), Moschini (79′ Gentil Da Silva), Pugliese, Ireba. A disposizione: Iarrobino, Graziosi G., Russo, Graziosi M., Napolitano, Di Donato, Bevilacqua. All. Sgambati

RETI: 77′ Costantino.

AMMONITI: Startita C. (LM), Masullo (S), Starita E. (LM), Cavaliere (S), Ireba (LM), Costantino (S). Espulsi: Frulio all’85’

ANGOLI: 4-3

RECUPERO: 2’pt, 5’st.