Angri. Due allieve nell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo

Le due allieve

Ines Giordano e Maria Rosaria Battipaglia, due figlie di questa terra, sono diventate ufficialmente allieve dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, giurando fedeltà alla Repubblica.

Sono giovanissime ed entrambe di Angri, anche se Ines Giordano vive a Roma con i genitori nativi di Angri. Le due ragazze angresi prenderanno parte come allieve all’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, giurando fedeltà alla Repubblica.

La cerimonia di giuramento e le istituzioni

Il 25 marzo, presso la piazza d’Armi dell’Istituto, si è svolta la cerimonia del giuramento solenne degli Allievi Ufficiali del 122° Corso «Val d’Astico IV» e del 21° Corso «Orione II»

L’evento ha avuto un forte significato, poiché gli Allievi Ufficiali quest’oggi, sono entrati a pieno titolo nei ranghi del Corpo della Guardia di Finanza. A conferire ulteriore solennità all’evento è stata la presenza dei Vice-Presidenti della Camera, On. Giorgio Mulè, e del Senato, On. Marco Centinaio, del Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Giancarlo Giorgetti, del Ministro dell’Istruzione e del merito, On. Giuseppe Valditara, e del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana.

L’intervento del Comandante dell’Accademia

Hanno, inoltre, partecipato all’evento numerose Autorità civili, militari e religiose di livello nazionale e locale. La cerimonia ha avuto inizio con l’intervento del Comandante dell’Accademia, Gen. D. Paolo Kalenda, che ha proceduto alla sua allocuzione e pronunciato, quindi, la solenne formula del giuramento, alla quale gli Allievi hanno risposto con un convinto e commosso “lo giuro!” al cospetto della Bandiera dell’Istituto.

L’intervento del Comandante Generale della Guardia di Finanza

Successivamente, è intervenuto il Comandante Generale della Guardia di Finanza che, dopo aver salutato gli illustri ospiti convenuti, ha sottolineato l’importanza degli investimenti che il Corpo ha riservato alla formazione e alla crescita del personale, come dimostra peraltro la realizzazione della nuova sede orobica dell’Accademia. La formazione è, infatti, una funzione vitale per un’Organizzazione, come la Guardia di Finanza, che fonda la sua efficienza sul “sapere”, sulla “conoscenza”, sull’approfondimento, sulla specializzazione e sull’aggiornamento costante nel corso del tempo. Una formazione che si evolve sì nei contenuti didattici e nelle modalità con cui si realizza, ma che resta fedele alla sua impostazione sul piano dei valori che è chiamata a trasmettere.

L’intervento del Ministro dell’Economia e delle Finanze

Infine, dopo l’intervento del Comandante Generale della Guardia di Finanza, ha preso la parola il Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Giancarlo Giorgetti che ha dichiarato di essere orgoglioso e commosso di aver partecipato a questa speciale giornata per 69 ragazze e ragazzi che oggi giurano e iniziano una nuova vita nella grande famiglia della Guardia di Finanza. Senso del dovere, disciplina e coraggio siano sempre le stelle polari di questo percorso che hanno scelto al servizio della comunità.

Gli auguri della redazione

Alle due allieve e ai loro genitori, gli auguri da parte di tutta la redazione di Agro24

Aldo Severino