Angri. Oggi i funerali di Suor Chiarina, volata al cielo a 102 anni

La Congregazione delle suore di San Giovanni Battista saluta suor Chiarina.

Si svolgerà oggi alle ore 16, 30 nella Cappella della Casa Madre delle Suore Battistine in via Maddalena Caputo, il rito funebre di Suor Chiarina Romano che si è spenta all’età di 102 anni dopo aver vissuto una vita esemplare dedicata agli altri e di consacrazione al Signore.

hai vissuto qui, sulla terra le “102” primavere e adesso in un giorno di questa “primavera 2023”, la tua bella anima, sempre giovane, fresca nonostante l’età, desiderosa di vivere la vita nella sua pienezza è volata al Cielo.

Proprio come diceva Santo Curato d’Ars: “Nell’anima unita a Dio, regna sempre la primavera”. Suor Chiarina, grazie per il profumo di primavera che hai diffuso con il dono della tua vita, spesa generosamente a servizio degli altri e per la gloria di Dio. La tua eleganza, la tua finezza d’animo restano sempre per tutte noi, un esempio da seguire.

Diamo lode al Signore per tutto ciò che sei stata, per ciò che hai fatto nella nostra Congregazione delle Suore di San Giovanni Battista e ora dal giardino dell’ETERNA PRIMAVERA prega per noi e ci benedici.