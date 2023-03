Benacchio, eccellente lavorazione componenti metallici

Benacchio, il meglio della lavorazione di componenti e sottosistemi metallici stampati.

L’azienda vicentina realizza il cuore della carrozzeria in acciaio dei veicoli dei clienti, in particolare si dedica alla realizzazione di pezzi complessi grazie alla sua struttura pianificata che spazia dallo sviluppo all’attrezzaggio ed alla produzione in serie. Partner strategico Tier II per la catena di fornitori automobilistici, dal 2017 è fornitrice Tier I di alcune delle maggiori case automobilistiche tedesche.

Società consolidata e dinamica al tempo stesso, offre sempre la soluzione più efficiente ed innovativa per la riduzione dei costi di processo; inoltre propone il servizio di modifica e manutenzione anche su stampi di terzi nonché di coordinamento di fornitori e terzisti per lavorazioni speciali.

Il reparto storico dell’azienda è il toolshop, dedicato alla costruzione di stampi di ogni dimensione e con peso fino a 30t per la deformazione a freddo della lamiera: manuali, progressivi ed a transfer con dimensioni fino a 6.400X2.500 mm. Tutti gli stampi vengono testati su presse ed utilizzati in produzione, anche per piccoli batch produttivi. E’ previsto il supporto per il montaggio degli stessi presso gli impianti degli utilizzatori.

Alla storica unità di produzione degli stampi per lo stampaggio, si sono aggiunti gli stabilimenti per lo stampaggio, per la saldatura robotizzata, per le lavorazioni complementari e l’assemblaggio dei pezzi, per il magazzino e per i servizi di logistica “just in time”.

Particolarmente ricco il parco macchine dotato di presse meccaniche da 60 a 2.500 tonnellate e presse oleodinamiche da 200 a 1.200 tonnellate; con tavole fino a 6.500 x 2.500 mm per stampare lamiere in acciaio ed alluminio con spessore da 0,4 a 16 mm, assistite da gruppi alimentatori e raddrizzatori automatici, alimentatori elettronici di alta precisione ed affidabilità e con movimentazione del pezzo assicurata da isole robotizzate dedicate.

I processi di saldatura automatizzati dei pezzi stampati sono un’area strategica per l’azienda. Il reparto di assemblaggio è fornito di strumenti dedicati, linee di saldatura robotizzate, macchine automatiche di assemblaggio, tutte conformi ai più severi standard qualitativi. Il know-how nell’affrontare processi complessi consente di unire componenti di diversi materiali e spessore nonché componenti esterni ai pezzi stampati (dadi e boccole) con strumentazioni completamente automatizzate che si avvalgono delle tecnologie Tig, Mig e Spot.

Nel reparto di produzione a bassi volumi, vengono prodotti pezzi prototipali per tutti i tipi di progetti. Con questo tipo di produzione si analizzano e valutano le caratteristiche degli elementi avvalendosi di stampi dedicati e laser per il taglio della lamiera, che simulano la produzione in serie.

In altre parole, con Benacchio la materia prende forma.