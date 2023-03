Nocera Inferiore. Nuovo portale digitale SUE

Dal 3 aprile sarà attivo il portale SUE, piattaforma telematica per la presentazione di pratiche edilizie allo Sportello Unico per l’Edilizia

La novità

Novità digitale per il Comune di Nocera Inferiore: dal 3 aprile sarà attivo il portale SUE, piattaforma telematica per la presentazione di pratiche edilizie allo Sportello Unico per l’Edilizia.

Sarà possibile accedere al portale SUE tramite il collegamento “SUE Sportello Unico per l’Edilizia”, presente in Homepage del sito web dell’Ente. L’accesso avviene mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Le parole del primo cittadino

«Nel generale processo in corso di digitalizzazione, si tratta di un passo in avanti importante per snellire l’iter amministrativo e ridurre i tempi di lavoro, se consideriamo che in media ogni anno l’Ente prende in carico circa novecento pratiche edilizie» dichiara il Sindaco Paolo De Maio.

«È stato definito un percorso progressivo di attivazione» spiega il dirigente del Settore Territorio e Ambiente, Giovanni Lanzuise. Infatti, da lunedì 3 aprile tutte le pratiche edilizie relative a “Permesso di Costruire” dovranno essere presentate mediante Portale SUE, allegando i relativi attestati di pagamento. Invece, le altre pratiche edilizie dirette al SUE dovranno essere trasmesse ancora al protocollo generale. Da martedì 2 maggio tutte le pratiche edilizie (PDC, SCIA, CILA, SCIA Alternativa a PdC, SCA) dovranno essere presentate mediante Portale SUE ed i relativi pagamenti dovranno avvenire mediante piattaforma PagoPA integrata al portale, pena l’improcedibilità dell’istanza. Per le pratiche edilizie relative alle attività produttive rimane l’obbligo di presentazione sul portale impresainungiorno.gov.it del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).

Gli Uffici tecnici sono a disposizione di cittadini, professionisti e imprese.