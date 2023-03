Roccapiemonte. Previste soste rapide presso gli esercizi commerciali

Ci sono novità per la sosta a Roccapiemonte che dal 15 marzo scorso si sono previste rapide soste presso gli esercizi commerciali per il disbrigo di commissioni.

Le nuove disposizioni sono previste da una ordinanza firmata del Comandante della Polizia Locale, Sabato Pannullo e prevedono che la sosta, regolamentata con il disco orario, avverrà per la durata di sessanta minuti, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni feriali per gli stalli già esistenti, ubicati sul lato sinistro di via Dott. A. Pascarelli partendo dall’intersezione con Corso Mario Pagano sino all’altezza civico 21 in corrispondenza dell’intersezione con Via S. Efrem– Bar Incontro.

A darne notizia ieri sui social è stato il sindaco Carmine Pagano. All’ordinanza, pubblicata sul sito del comune, seguirà la nuova segnaletica di sosta per informare i residenti. La decisione accoglie dunque una proposta che era stata avanzata nel novembre scorso da alcuni esercenti con attività commerciali dislocate su via Dott. A. Pascarelli. Allora i commercianti richiesero all’amministrazione di poter consentire la regolamentazione della sosta in zona proprio mediante l’introduzione del disco orario. Una proposta finalizzata a dare respiro al commercio locale già pressato da un momento non proprio roseo sul fronte del caro energia e dell’aumento del costo delle materie prime.

Per il comandante dei vigili Pannullo “l’istanza ha lo scopo di favorire un più veloce avvicendamento della sosta dei veicoli in modo da agevolare gli avventori delle attività di commercio nonché favorire il commercio locale che potrebbe, tra l’altro, ritenersi danneggiato dalla sosta prolungata da parte dei veicoli”. Speriamo che anche in altri comuni dell’Agro nocerino si possa seguire la stessa linea in modo da permettere ai cittadini di entrare per una decina di minuti in un negozio e uscirne velocemente senza il rischio di avere ricevuto una multa per la mancata esibizione del tagliando di sosta,