Sarno: area Pip, incontro a Salerno con Confindustria

Area Pip, incontro a Salerno con Confindustria. Un incontro per fare il punto sullo stato dell’arte dei lavori avviati nella zona industriale di Via Ingegno e per definire l’agenda dei progetti da portare a termine.













La riunione

La riunione di questa mattina ha visto la partecipazione dei vertici dell’Amministrazione Comunale e delle imprese insediate nell’area Pip. Un confronto importante con Confindustria e con le aziende che hanno potuto interloquire direttamente con i rappresentanti degli enti competenti. Con il Sindaco Giuseppe Canfora erano presenti l’Assessore alle Attività Produttive Francesco Squillante e l’Architetto Vittorio Franco.







Le parole di Canfora

“Oggi più che mai, anche alla luce delle nuove opportunità che si aprono – grazie alla C -, occorre non farsi trovare impreparati. Molto è stato fatto ma tanto rimane ancora da fare. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è mantenere alta l’attenzione affinché si prosegua il proficuo lavoro già avviato e si restituisca dignità e qualità a tutta l’area. L’incontro di questa mattina a Salerno con Confindustria e parte degli imprenditori dell’area Pip di Sarno è servito a fare il punto della situazione e approfondire, rispetto alle criticità della zona industriale, le prospettive di miglioramento e di sviluppo per il futuro. È stato un confronto aperto e proficuo in cui si è discusso della fine dei lavori entro il 2023 avviando nel frattempo un’azione in termini di sicurezza e controllo dell’intera area. Molte opere sono state completate e altre saranno completate entro la fine di quest’anno per migliorare i servizi destinati alle aziende” dice Canfora.