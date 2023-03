Minori. Trova denaro al Postamat, lo consegna in ufficio

Minori. Trova denaro al Postamat, ma consegna tutto in ufficio.

Il fatto accaduto nell’ufficio postale di Minori allunga, fortunatamente, l’elenco dei buoni sui cattivi.

La cronaca è piena di episodi come questi. Esistono persone che ritrovano soldi in borse, in portafogli, per strada, nei luoghi più disparati e li restituiscono ai legittimi proprietari. Poi ci sono altrettante persone che, sbadate o semplicemente distratte, perdono piccole o talvolta grandi cifre e riescono a ritrovarle per la bontà dei primi.

L’ultimo episodio è accaduto a Minori, in costiera amalfitana dove una signora ha trovato nel Postamat, lo sportello di prelievo e pagamento di Poste Italiane, una cospicua somma di denaro, era lì perché dimenticata dalla persona che precedentemente era andata per prelevare. I soldi erano rimasti nella macchinetta e la persona che doveva ritirarli distrattamente era andata via.

La signora non ha esitato un solo istante, ha preso i soldi trovati è entrata nell’ufficio postale e ha consegnato tutto nelle mani della direttrice la quale ha contattato telefonicamente il proprietario del contante per restituirglielo.

Una bella storia a lieto fine.