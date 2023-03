Napoli. Festeggiamenti scudetto, sfregiate le Sfingi di piazza Mercato

Non solo si contano i primi incidenti dovuti ai festoni installati in ogni angolo della città di Napoli in vista del terzo scudetto. Da oggi si contano anche i primi atti di vandalismo del patrimonio storico e architettonico del capoluogo.

Sfregiate le sfingi

In questi giorni sono state sfregiate le sfingi che adornano l’obelisco della fontana del Seguro di piazza Mercato.

L’allarme del sindaco

Il sindaco Gaetano Manfredi aveva lanciato l’allarme poche settimane fa: c’era il rischio che i festeggiamenti e l’installazione di nastri, striscioni, bandiere e l’uso massiccio di vernici potessero creare danni ad edifici e monumenti cittadini. Il primo cittadino aveva fatto appello al buon senso dei tifosi e dei cittadini. L’appello, però, a poche settimane dalla festa vera e propria, è già caduto nel vuoto.

Interventi dei vigili del fuoco

Mentre infatti al Rione Luzzati, registrano danni al sistema di tubazioni idriche e a Scampia i Vigili del Fuoco provvedono a tagliare gli striscioni che impediscono il passaggio dei camion, a piazza Mercato i sedicenti tifosi hanno preso di mira l’obelisco settecentesco voluto da Ferdinando IV che sorge di fronte alla facciata del Carmine, oggetto nel 2016 di un intervento di restauro costato migliaia di euro.

Le sfingi, come documentano alcune foto raccolte dalla nostra redazione, sono state ricoperte di vernice azzurra. A quanto pare, la fontana del Seguro è stata già vittima di altri raid avvenuti nei mesi scorsi ad opera di ignoti. L’estate scorsa i vandali avevano usato dei pennarelli neri per imbrattare gli occhi e il volto di una delle sfinge ed erano comparse scritte e dediche sul corpo della statua. Ai danni di prima si aggiungono quelli di oggi.

Un’amara sorpresa, come riporta teleclubitalia, questa mattina per i napoletani e per i residenti della piazza che tengono a cuore il patrimonio architettonico della città. Il timore delle istituzioni è che episodi del genere, uniti all’ignoranza e all’inciviltà di alcune frange della popolazione, si possano moltiplicare in vista della festa del terzo scudetto.