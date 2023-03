Scafati. Via Sant’Antonio Abate killer, un altro morto

L'incidente nella sera di lunedì scopre un nervo, via Sant'Antonio Abate non è sicura e si cercano interventi ad hoc

Non si finisce mai di piangere per colpa delle strade a Scafati, l’ultima tragedia colpisce una signora anziana in via Sant’Antonio Abate. Un altro incidente stradale nel comune dell’agro.

L’episodio

Un veicolo, complice la scarsa visibilità, ha travolto ed ucciso Maria Merolla, donna 84enne di Pompei. L’episodio increscioso risale alla serata di lunedì 27, intorno le 19:30, quando la signora si stava recando, accompagnata da un suo familiare, ad una visita specialistica. Arrivata sul luogo, la signora avrebbe osato un attraversamento stradale per finire travolta da un veicolo, in un impatto secco, netto e praticamente senza frenata. L’anziana sul colpo sarebbe stata ferita gravemente, ma nel giro di poco più di un’ora non ci sarebbe stato più nulla da fare. Sul luogo sono stati registrati i soccorsi, dopo diversi minuti, degli operatori sanitari, che hanno successivamente trasportato la donna al presidio ospedaliero “Umberto I” di Nocera Inferiore, dove è stato certificato il decesso. A guidare il veicolo un uomo di 53 anni residente nel comune di Sant’Antonio Abate, cavatasela con un semplice parabrezza spaccato, oltre l’infinita angoscia per un episodio del genere.

Una strada killer

La dinamica dell’incidente per quanto chiara vive purtroppo di elementi tanto tristi quanto noti soprattutto alla cittadinanza scafatese, che tante volte è costretta a confrontarsi con problemi simili. Al momento dell’impatto è stata rilevata da parte dei residenti vicini il mancato funzionamento del sistema di pubblica illuminazione, che sarebbe dovuto partire da lì a poco, anche se ad intermittenza. L’orario pre serale e la luce crepuscolare hanno così preparato il campo all’ennesima tragedia di un territorio costretto a piangere troppe morti sulla strada. Senza contare diverse lamentele che raccontano di una situazione allo sbaraglio in attesa di qualche minimo soccorso, senza nessuna messa in sicurezza da parte degli addetti ai lavori e con l’arrivo in ritardo dell’ambulanza, altro atavico problema del territorio sempre più scarno di veicoli sanitari.

Le parole di Avagnano

Sul caso si fa forte l’appello dell’ex assessore Gennaro Avagnano, che rimarca come “La sicurezza stradale, una segnaletica all’avanguardia e una pubblica illuminazione che funzioni davvero su tutto il territorio di Scafati sono sinonimo di una città misura d’uomo. È urgente aumentare le somme in bilancio sulla manutenzione stradale, gli uffici sono costretti a lavorare senza una seria e duratura programmazione con affidamenti che non permettono una continuità nel servizio” spiega il prossimo candidato al consiglio comunale “Per questo subito dopo le elezioni sarà prioritario approvare immediatamente il bilancio se non lo dovesse fare il commissario prevedendo capitoli di spesa per la sicurezza con somme adeguate”.

La richiesta di incontro

I cittadini dell’area al tempo stesso chiedono la conclusione di interventi storici nell’area rimasti bloccati. Dalla riqualificazione della pubblica illuminazione fino alla costituzione di una rotonda in prossimità dell’uscita ss268, tante sono le questioni urbanistiche non risolte. “Voglio porgere innanzitutto le mie sincere condoglianze ai famigliari della donna, vittima di un tragico incidente avvenuto via Sant’Antonio Abate” è l’intervento di Walter Domenico Casciello, residente dell’area e portavoce di sto

Abbiamo chiesto un incontro ad horas il Commissario del Comune di Scafati, al fine di intervenire tempestivamente sulla problematica della pubblica illuminazione, assente o funzionante a giorni alterni in quel tratto di strada e sulla sicurezza stradale.