Pagani. Passaggio a livello off limits. Botta e risposta

Resta interdetto al transito il passaggio a livello di via San Francesco chiuso dopo il sequestro di un convoglio ferroviario deragliato ed eseguito dalla Procura. L’interdizione ha provocato l’isolamento di una larga parte del territorio cittadino, alimentando disagio e il pericoloso fenomeno degli attraversamenti vietati dei binari da parte dei passanti.













La discussione

La vicenda continua ad alimentare discussioni e confronti anche piuttosto aspri in città soprattutto sul versante della sicurezza. L’assessore delegato ai rapporti con Rfi, Felice Califano con una nota stampa diffusa qualche giorno fa ha voluto stigmatizzare questi pericolosi comportamenti: “Oltre al divieto apposto, l’area è transennata e chiunque passi è responsabile di reato, Ci rendiamo conto che la situazione crea degli evidenti disagi, ma chiediamo alla cittadinanza e ai pendolari di pazientare e attendere i tempi dovuti per lo svolgimento di tutte le procedure giudiziarie volte al ripristino dell’area. Azioni che in nessun modo sono da attribuire a una responsabilità amministrativa” scrive Califano.







I pendolari criticano l’amministrazione

“L’Amministrazione scarica ogni responsabilità e non prende posizione per liberare i suoi concittadini. Trincerarsi dietro una non competenza e sperare in un risarcimento danni, non si capisce bene di cosa? Non sembra la soluzione necessaria in questo momento” replica a mezzo stampa sulle colonne del quotidiano “La Città” il rappresentante dei pendolari Alfonso Tulipano.

RePol