Scafati. La bonifica del San Tommaso “sgama” i reflui delle industrie

Il caso di inquinamento proprio nei giorni di conclusione dell'opera di bonifica del canale che non permetterà più lo scarico dei reflui urbani non depurati

Ora che il canale San Tommaso non raccoglie più indistintamente i reflui urbani gli scarichi industriali diventano visibili, scoppia la polemica dell’attivista ed ex assessore Gennaro Avagnano. Scoppia il caso nella frazione di Mariconda proprio nei giorni in cui sono stati inaugurati presso la sede dell’impianto di depurazione comprensoriale “Medio Sarno- Sub 1” di Scafati i lavori di bonifica del canale San Tommaso.

Gli interventi

In particolare attraverso gli interventi di EIC, Regione Campania e Gori S.p.a. si è dato un freno definitivo allo scarico di reflui urbani dei territori di Angri, Corbara e Sant’Egidio del Monte Albino. Il letto del fiume è infatti ad oggi bagnato solo ed unicamente dalle tante piccole sorgive che si susseguono in un territorio molto ricco d’acqua, aspetto assolutamente da preservare visti i fenomeni di siccità. L’acqua è tornata ad essere quasi trasparente, soggetta solo ed unicamente all’inquinamento superficiale dovuto alla presenza di storici rifiuti speciali derivanti da annosi scarichi illeciti. In una situazione del genere diventa quindi più facile anche identificare scarichi industriali e la densità dei reflui degli stessi.

L’episodio

E’ il caso sollevato ad esempio da Gennaro Avagnano, ex assessore e prossimo candidato al consiglio comunale, che ha denunciato negli scorsi giorni proprio nelle sponde del San Tommaso uno scarico senza depurazione da parte di qualche industria limitrofe. I liquidi che fuoriescono dal video pubblicato sui social sono molto preoccupanti, con una conformazione tra il marroncino e il rosso che ricorda tanto gli scarichi delle aziende conserviere. Il problema di questi reflui si ritrova nella densità fangosa oltre che in eventuali elementi inquinanti al suo interno. Il terriccio e i materiali solidi all’interno dei liquidi finiscono per posarsi sulle sponde del canale, comportando una diminuzione della portata del San Tommaso con rischi idrici per il futuro.

Le parole di Avagnano

“Purtroppo, per loro, il Canale San Tommaso è quasi in secca ed è bastato questo per far ben affiorare e notare questo scarico dal quale fuoriesce acqua di colore rosso. Nel tratto prima dello scarico le acque sono chiare, dopo le immagini raccontano lo scempio in atto” ha dichiarato Avagnano “Gli imprenditori devono capire che devono rispettare le norme ambientali e che soprattutto il loro diritto di impresa termina quando è in ballo il diritto dei cittadini ad avere spiagge, fiumi, canali, mare puliti, vivibili ed usufruibili. Non potete lucrare e guadagnare sulla salute delle persone, la tecnologia, seppur costosa, vi permette di lavorare rispettando l’ambiente”. L’appello dello storico attivista ambientale si rivolge in conclusione quindi alle forze dell’ordine, che saranno molto impegnate in vista dell’estate “Spero in un celere intervento di controllo capillare delle forze dell’ordine sul territorio, anche visto l’arrivo delle stagioni calde da un punto di vista produttivo”.