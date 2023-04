Victoria Marra-Calpazio 0-2. 3 punti fondamentali per i granata che con un gol per tempo si aggiudicano il bottino pieno e volano momentaneamente al primo posto a +1 dai biancoazzurri, in attesa della Pro Sangiorgese.

Victoria Marra-Calpazio 0-2: la cronaca del match

Gara che inizia subito a ritmi altissimi con Acanfora che viene chiuso bene su un’avanzata pericolosa. Al 7’ arriva la risposta degli ospiti: calcio d’angolo, batti e ribatti confuso nell’area piccola e la palla rimbalza sul palo. Al 10’ arriva il vantaggio della Calpazio, Santucci prova il traversone dalla sinistra, Cirillo ingannato dalla traiettoria del cross e dal sole non riesce ad opporsi e la sfera finisce in rete. I biancoazzurri provano a rispondere sfruttando le fasce, ma non riescono ad impensierire Tesoniero. I ritmi si abbassano ed aumenta il nervosismo. Super occasione per il Victoria Marra al 40’: ripartenza perfetta sulla corsia di destra, Ferri serve Giammetta che prova con un diagonale che attraversa tutta l’area di rigore, ma sul quale non arriva nessuno. In pieno recupero ancora i padroni di casa: cross di Passerini, Giammetta ci arriva in corsa ma la conclusione è centrale. Dopo 45 minuti il risultato è di 1-0 in favore degli ospiti.

Nella ripresa i padroni di casa cercano a tutti i costi il pareggio. Dopo 8 minuti Cherillo da posizione defilata spara alto. Nel ribaltamento di fronte, però, arriva il raddoppio della Calpazio. Jarju riceve palla sulla destra, scambia con Gentile che con un cross pesca proprio il numero 21 che di testa sigla il 2-0. Al 65’ Agrillo prova a riaprire il match con un diagonale insidioso, ma nessun compagno riesce a deviare la sfera in rete. All’80’ Simeri ci prova con una conclusione ma Tesoniero e reattivo e si rifugia in corner. Negli ultimi minuti il nervosismo regna sovrano, con un calcio di rigore negato ai padroni di casa e qualche battibecco. Dopo 6 minuti di recupero, però, la Calpazio si aggiudica i 3 punti e per una notte può tenersi stretto il primo posto.

Victoria Marra-Calpazio 0-2: il tabellino

VICTORIA MARRA: Cirillo, Passerini, Califano, Salvatore, Amita, Ferri (60’ Simeri), Balzano (68’ Ascione), Iappico (76’ Piedepalumbo), Cherillo, Giammetta (60’ Agrillo), Acanfora. A disposizione: Pagano, Iuliano, Coppola, Cirillo, Vitiello. All. Liguori

CALPAZIO: Tesoniero, Gentile, Di Genio, Corsaro, Pascuzzo, Capozzoli, Santucci(12’ Jarju), Monza (76’ Iorio), Margiotta (89’ Marotta), D’Ambrosio, D’Avella (76’ D’Attilo). A disposizione: Merola, Fucci Miranda, Russo, Volpe, Marotta. All. De Cesare

RETI: 10’ Santucci (C), 54′ Jarju (C).

AMMONITI: Jarju (C), Monza (C), Iorio (C).

ANGOLI: 4-6

RECUPERO: 2’pt, 6’st.