Giffoni Sei Casali-Scafatese 1-1. Non va oltre il pari la squadra di mister Liquidato che si porta momentaneamente a pari punti con l’Agropoli con una gara in più. Padroni di casa che, invece, raggiungono quota 43 punti e dunque la salvezza matematica.

Parte meglio il Sei Casali che cerca con delle giocate in velocità di scardinare la retroguardia ospite. La prima occasione, però, è a tinte gialloblè: al 12’ Tagliamonte approfitta di uno svarione difensivo dei grifoni per colpire, ma Itri salva in angolo. La squadra di mister Criscuolo risponde con una doppia occasione per Giorgio che sfiora il gol con un tiro-cross dalla sinistra e poi con una conclusione debole da buona posizione al 28’. Con il passare dei minuti la Scafatese guadagna campo ed alza il baricentro, ma in ripartenza, sull’out di sinistra, Avallone entra in area e viene messo giù in area. Per il sig.Esposito è calcio di rigore: dal dischetto Giorgio realizza il 18° centro in campionato e porta in vantaggio il Giffoni all’intervallo.