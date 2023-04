Basket. Scafati spreca e si rovina, Reggio vince lo spareggio salvezza

La Givova butta via una partita comandata per 35 minuti. Classifica che piange in vista del rush finale, ora serve un'impresa per restare in A.

Spareggio salvezza al PalaBigi

Ventiquattresimo turno di LBA che vede nello scontro salvezza del PalaBigi di Reggio Emilia tra Unahotels Reggio Emila e Givova Scafati il match più “caldo” della giornata. La sconfitta di Napoli (16 punti in classifica) nell’anticipo con Brescia rappresenta un’occasione per entrambe le compagini (16 per Scafati e 14 per Reggio Emilia) e per la Tezenis Verona (a quota 14 ed impegnata tra le mura amiche con Sassari).

Roster al gran completo per i padroni di casa, chiamati a vincere a tutti i costi per non veder Scafati “andar via” a +4 in classifica ed eventualmente con lo scontro diretto a favore (61-59 Givova all’andata). Più complicata la situazione in casa scafatese, alla buona notizia del rientro di Pinkins dopo due settimane di stop si contrappone la pesantissima assenza di Julyan Stone, fermo dopo un colpo rimediato nel match casalingo con Trieste (le sue condizioni saranno valutate “day by day” in vista della prossima gara).

I quintetti

REGGIO EMILIA: Cinciarini-Anim-Olisevicius-Hopkins-Diouf

SCAFATI: Hannah-Rossato-Okoye-Pinkins-Thompson

Primo quarto

La posta in palio è altissima e le percentuali dopo circa 150″ lo confermano, 4-2 Reggio grazie ad un ottimo impatto del giovane Diouf. Hannah s’inventa una tripla da fenomeno, Thompson è un fattore all’interno dell’area, il rientrante Pinkins firma il 4-9 Givova dopo 4′ di gioco. Si segna col contagocce, errori banali da una parte e dall’altra, si sbloccano Hopkins ed Okoye dai 6.75, 10-14 al 7′. Entra in partita anche Logan, Pinkins litiga col ferro dalla linea della carità, 1/4 in due “viaggi” e 13-17 Givova a 60″ dalla prima sirena. Logan mette una tripla fantascientifica per il massimo vantaggio gialloblù, Cinciarini si iscrive a referto con un tiro libero, il quarto si chiude 14-20 per i salernitani.

Secondo quarto

Imbrò, Strautins ed Okoye aprono il quarto stracciando la retina dall’arco, primo strappo scafatese con una magia di De Laurentiis al 12′, 17-28 e Sakota costretto al timeout. Hannah firma il +12, Reuvers ferma l’emorragia con una tripla frontale, Imbrò accusa un problema al piede sinistro ed Anim riaccende il PalaBigi, 23-30 al 15′. Senglin prende un tecnico convertito immediatamente da Logan, Cinciarini si guadagna un altro viaggio in lunetta e riporta Reggio a -6 a 4:23 dall’intervallo lungo, 25-31. L’Unahotels resta aggrappata al match con la difesa nonostante le difficoltà a tenere a bada Thompson, 28-33 a 43″ dal ventesimo. Sacripanti disegna una grande uscita dal timeout, Rossato dall’angolo mette a segno il +8, si va a riposo sul 28-36 per una Givova Scafati solida e combattiva.

Terzo quarto

Okoye approccia malissimo alla ripresa delle operazioni, di Olisevicius i primi punti dopo il cambio campo. Scafati non riesce a muovere la retina, Cinciarini realizza dall’arco e costringe Sacripanti al timeout dopo 3′ di gioco, 33-36. La tensione è palpabile, Sakota prende un tecnico che stavolta Logan non tramuta in punti dalla lunetta, il break di Reggio si allunga ancora con Cinciarini, 9-0 e sorpasso Reggiana al 25′, 37-36. Rossato sblocca Scafati con un 2/2 dalla linea della carità prima ed in contropiede poi, 39-40 Givova al 27′. Reuvers vola sulla testa di Thompson ad inchiodare, Krampelj e la solita giocata alla Logan del prof rianimano il popolo gialloblù accorso in Emilia, 41-46 al 29′. Cinciarini ed Imbrò perfetti dalla lunetta, Senglin trova 2 punti dalla spazzatura, Logan esce dai blocchi e sulla sirena mette una tripla clamorosa che vale il 45-51 al 30′.

Quarto quarto

Imbrò apre il quarto con una “zingarata” che vale il nuovo +8, Cinciarini deraglia e Logan segna ancora da 3 punti, stavolta in contropiede, 45-56 Givova. PalaBigi ammutolito dalla leggenda in maglia gialloblù numero 40. Reggio pare abbandonare il parquet, De Laurentiis allunga il parziale ed i biancorossi non trovano più la via del canestro, 45-58 gialloblù con 6 primi e 28 secondi da giocare. Senglin lucra due punti dalla linea della carità e chiude il break, Hannah perde palla ed Anim punisce dall’arco per il -8 Unahotels al 35′. Thompson ritrova il fondo della retina e Givova nuovamente a +10, Olisevicius risponde subito dall’arco dei 3 punti, due volte, e la fiammella Reggiana si riaccende, 56-60 al 37′. Thompson si guadagna altri due tiri liberi (1/2), la sfida nella sfida tra Cinciarini e Logan è clamorosa, i liberi dell’italiano fissano il punteggio sul 60-63 a poco meno di 90 secondi dal quarantesimo. Cincia scippa il prof, Olisevicius segna e subisce il fallo di Pinkins, parità a 47″ da quella che potrebbe essere l’ultima sirena. Reazione d’orgoglio pazzesca dei padroni di casa. Scafati non riesce a tirare, palla a Reggio con 24.7 secondi da giocare. Finale thriller al PalaBigi. Senglin forza da 3 punti sulla sirena ma non trova neanche il ferro, overtime.

Supplementare

Reuvers fa 1 su 2 in lunetta, Hannah mette una tripla fondamentale prima e commette un fallo banale su Reuvers poi, altro 1/2 e nuovo -1 Reggio Emilia al 41′. Thompson fa fallo a rimbalzo, Strautins converte e rimette Reggio avanti. 67-66 a 180″ dal quarantacinquesimo, la mano di Krampelj non trema dalla lunetta, controsorpasso. Rossato si prende lo sfondamento di Strautins, Hannah manda Thompson al ferro per il +3. Reuvers tiene in vita gli emiliani con 2 punti a rimbalzo d’attacco, l’attacco giallobleu si ferma, Olisevicius fa 1/2 dalla lunetta. 70 pari con 90″ da giocare. Mattone di Okoye, Reuvers trova 4 punti filati e condanna la Givova. 7-0 il parziale biancorosso che decide la sfida. Thompson sbaglia la schiacciata del -2 a 19″ dalla fine. Cinciarini dalla lunetta per il +6, Reggio vince una partita che a 5′ dalla fine pareva persa, ribalta la differenza canestri negli scontri diretti e rovina la Givova Scafati. Il tabellone al 45′ dice 78 Reggio Emilia e 70 Scafati.

La vittoria degli emiliani arriva in contemporanea a quella di Verona con Sassari, la classifica vede ora appaiate a quota 16 le ultime 4 formazioni del ranking: Scafati, Verona, Reggio Emilia e Napoli.

La situazione in casa Givova ora è ben più che complicata, l’appuntamento di martedì prossimo con Brindisi tra le mura amiche diventa un match da vincere ad ogni costo per non sprofondare definitivamente (o quasi). Sei finali per restare nel massimo campionato nazionale.

I tabellini

REGGIO EMILIA: Anim 7, Reuvers 15, Hopkins 8, Cipolla n.e., Strautins 6, Vitali, Stefanini n.e., Cinciarini 18, Lee, Senglin 4, Olisevicius 14, Diouf 6.

SCAFATI: Okoye 7, Imade n.e., Mian, Krampelj 4, Hannah 8, Pinkins 4, De Laurentiis 4, Rossato 7, Imbrò 7, Thompson 11, Tchintcharauli n.e., Logan 18.