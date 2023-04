Cava dei Tirreni. Anziano colto da malore in strada cade e batte la testa: è grave

Il malore

L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri a Cava dei Tirreni in via Garibaldi dove un anziano, A.B. di 73 anni residente a Santa Lucia, a causa di un malore in strada cade, batte la testa e finisce in ospedale per un grave trauma cranico. Secondo le prime informazioni, come riporta il Mattino, l’uomo avrebbe battuto la testa sul marciapiede.

I soccorsi

Immediato l’intervento dei sanitari che lo hanno trasportato in ospedale dove è stato ricoverato nel reparto di chirurgia in prognosi riservata.

La dinamica

La dinamica è stata ricostruita con esattezza grazie all’intervento degli agenti della Polizia Municipale i quali hanno accertato che l’incidente non è stato provocato dall’impatto con un furgone, così come ipotizzato in un primo momento. Grazie infatti alle immagini di videosorveglianza, si è appurato che al momento del malore l’uomo, che stava attraversando sulle strisce pedonali, cade battendo violentemente la testa sul marciapiede e l’autista di un furgone si ferma per prestare i soccorsi.