Pagani. Caso TikTok: un conducente di Busitalia inveisce contro l’ente

Scoppia il caso Tik Tok a Pagani, un conducente paganese di Bus Italia denuncia problemi di viabilità a ridosso di piazza Sant’Alfonso Maria De’ Liguori. Un vero e proprio fenomeno social che sta spopolando a livello di visualizzazioni nell’agro nocerino sarnese e non solo.

I video

Il protagonista di questa ondata di popolarità è Raffaele Ficuciello, cittadino paganese e conducente di pullman per l’azienda di trasporti che collega le città della regione Campania. Nell’ultima settimana l’uomo avrebbe prima intrattenuto i suoi follower con video riguardanti un palo di segnaletica verticale piegato e in condizioni pericolose, per poi pubblicare un tik tok direttamente dal suo posto di lavoro. L’uomo, che stava conducendo il bus linea 83 Scafati-Fisciano, ad un certo punto in via Ferrante scende e inizia a registrare. Viene inquadrata una fila di macchine continua a coprire la segnaletica orizzontale che delimita la banchina di fermata del mezzo pubblico, seguito da commenti molto piccanti. “Secondo te è normale che mi devo fermare in mezzo alla strada?” chiede Ficuciello ad uno studente prossimo a salire sul bus. “Guarda qua sindaco di Pagani, i vigili dove stanno? Ci incastriamo e io non so dove mi devo mettere che devo rimanere per dieci minuti fermo in mezzo alla strada”. Ad intervallare i concetti, tante parole al veleno nei confronti del sindaco di Pagani Lello De Prisco. A prescindere dal linguaggio molto colorito, il conducente evidenzia un problema di natura culturale prima ed istituzionale poi.

La risposta dell’ente

Sul caso da palazzo San Carlo a prendere parola è la consigliere comunale Veronica Russo, che negli ultimi come assessore ha avuto modo di seguire molto da vicino la storia del comando di Polizia Locale di via Pittoni, caratterizzata da continue difficoltà di personale. “Le parole non le commentiamo. Spieghiamo che purtroppo le forze in dotazione alla Polizia Locale sono all’osso, ma i divieti ci sono e in più occasioni abbiamo lavorato per elevare le sanzioni proprio in quell’area” ha commentato Russo, attaccando infine una cultura stradale sbagliata da condannare con forza “La colpa non dovrebbe essere data all’amministrazione ma alle persone che non rispettano il codice della strada parcheggiando selvaggiamente nonostante c’è una vasta area di parcheggio, Vasca Pignataro, a pochi metri e gratuita”